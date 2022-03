Dony De Nuccio é levado ao hospital e faz cirurgia na coluna: ‘Foi na correria’

Dony De Nuccio precisou voltar ao hospital, após o nascimento de Leo, o seu primeiro filho, com Larissa Laibida. Morando em Miami, nos Estados Unidos, o apresentador do SBT revelou, por meio do Instagram, que precisou passar por uma cirurgia na coluna.

Em um vídeo, postado na rede social, o famoso disse aos fãs que o procedimento aconteceu depois de muitos dias de dor e 30 dias tomando remédios e injeções potentes para saná-la.

“Dessa vez foi na correria. Estava em outro país, com filho recém-nascido, e um ambiente diferente do controle habitual. Uma viagem antecipada, uma rotina ajustada, gravações reagendadas”, explicou o famoso.

No stories do Instagram, Dony De Nuccio contou que a primeira ideia dos médicos era fazer um bloqueio com infiltração para parar a dor, mas uma tomografia mostrou que o melhor procedimento seria o cirúrgico: “Precisamos abrir e tirar esse pedaço herniado que dava realmente uma dor surreal. Fiquei de pé pela primeira vez sem dor, coisa que já nem lembrava como era”, explicou ele no vídeo.

Aos 37 anos, o famoso precisou tirar uma extrusão do disco intervertebral L5-S1, que pressionava os nervos da coluna e impedia atividades básicas, como sentar, por exemplo. Agora, o apresentador do “Te Devo Essa Brasil”, que foi exibido pelo SBT no ano passado, precisará fazer uma nova operação para resolver uma hérnia de disco que ele tem há anos.

Segundo ele, a cirurgia foi mais longa e maior que o esperado, mas valeu a pena, já que nem os remédios mais fortes, como a morfina, aliviavam a dor: “Chegando ao hospital, as duas doses de morfina na veia nem fizeram cócegas. E o plano de voo foi recalculado, para abrir e extrair essa parte teimosa do disco que insistiu em se acomodar onde não devia”, desabafou.

Após a cirurgia, o apresentador contou que tudo estava sob controle e que logo estaria gravando os seus programas: “Deu certo!!! Menos de 24h depois a sensação é de que tiraram um longo espinho fincado na coluna. E claro… vou do hospital direto para o estúdio para duas gravações. Compromisso é compromisso”.

