Distância entre Jojo Todynho e marido gera conflito e ela rebate: ‘Que Deus nos blinde’

O casal Jojo Todynho e Lucas Souza nunca escondeu que mesmo casados, eles vivem em casas separadas, já que ele trabalha no Paraná e a famosa vive no Rio de Janeiro. Mas, para alguns fãs, a distância pode começar a atrapalhar em algum momento.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão casados desde o início de 2022 (Reprodução/Instagram)

Nas redes sociais, a funkeira, que estará na edição deste ano da “Dança dos Famosos”, da Globo, falou que este “problema” vai acabar em breve. Aos seus seguidores, Jojo avisou: “Que Deus nos blinde cada vez mais, te amo, maridão. Não vejo a hora de essa transferência sair”.

Atualmente, o militar faz parte da corporação militar do Paraná, mas desde que se casou com Jojo, ele está tentando uma transferência para o Rio de Janeiro. Em uma postagem, ele disse: “Moro em Curitiba desde 2019. Pretendo ir embora. Estou correndo atrás da minha transferência do quartel, mas há muitos trâmites”.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Quando a transferência de Lucas Souza for concluída, ele vai morar na casa de Jojo Todynho que fica na Taquara, bairro da zona oeste da capital fluminense. O imóvel foi comprado em maio do ano passado, após a sua vitória no reality show “A Fazenda 12″, da Record TV.

Jojo na Globo

Jojo Todynho foi a primeira celebridade confirmada na nova “Dança dos Famosos”, que estreia no “Domingão com Huck”, no domingo (27).

Jojo Todynho foi a primeira famosa confirmada na "Dança dos Famosos" 2022 (Reprodução/Instagram)

Com uma alta popularidade nas redes sociais, a funkeira chamou a atenção de Boninho e toda a equipe do programa de Luciano Huck, na Globo, já que a ideia é fazer algo totalmente diferente daquilo que era comandado por Faustão.

Cantora e dona do hit “Que Tiro Foi Esse”, Jojo já foi campeã do reality show “A Fazenda 12″, na Record TV e comandou um programa no Multishow, o talk show “Nove e Meia”.

