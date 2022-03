Diretores de ‘Pânico 6′ dizem estar dispostos a arriscarem tudo para superar as expectativas da próxima sequência do terror

Se você possui alguma ligação com a cidade de Woodsboro, se prepare! O Ghostface sempre achará um motivo para te incluir na lista de ‘próximo vítima’.

Mas, para quem é fã do mascarado e não tem medo do perigo, os cineastas responsáveis pela última sequência trash desse universo lançada, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, trouxeram notícias sobre ‘Pânico 6′ que irão alimentar seu espírito de fã.

Veja mais: Jessie Cave, estrela de Harry Potter, fala sobre ‘nascimento infernal’ de sua 4ª filha

Veja mais: Euphoria: fãs apontam erro bizarro no último episódio

Durante entrevista para a revista Empire publicada na sexta-feira (18), os diretores disseram que irão arriscar tudo nesta nova fase de ‘Pânico’. A dupla responsável pela franquia slasher revelou que desta vez, ‘Pânico’ está completamente fora da zona de conforto vista nos filmes anteriores.

“Neste próximo filme estamos dispostos a arriscar tudo para superar todas as expectativas. E estamos longe da zona de conforto dos filmes de ‘Pânico’, então tudo está em aberto neste momento.” contou Gillett.

Os diretores prometeram superar todas as expectativas dos fãs, que acompanham a obra desde o final da década de 90, quando foi lançada e revolucionou a franquia slasher nas telas do cinema. As gravações terão início no mês de junho deste ano. As filmagens que ocorrerão no Canadá, darão vida a mais uma sequência de ‘Pânico’, com previsão de estreia nos cinemas para o dia 31 de março de 2023.

Arcos novos

Ao cair no agrado do público e crítica, sendo bem avaliado no Rotten Tomatoes, ‘Pânico 6′ promete ser ainda mais assustador e com arcos surpreendentes. Com a volta de parte do elenco antigo, junto aos novos integrantes do universo do Ghostface em Woodsboro, a última produção lançada acertou em diversos aspectos.

Veja mais: Esses são os uniformes escolares mais descolados e estilosos dos filmes e séries

Confira a sinopse oficial de ‘Pânico 5′:

“Vinte e cinco anos após uma série de crimes brutais chocar a tranquila Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade.”