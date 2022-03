Depois de Anitta, mais famosos pedem que jovens regularizem título de eleitor

A cantora Anitta pediu na última quarta-feira (23) que seus fãs com mais de 16 anos regularizem o título de eleitor antes do pleito deste ano. O apelo da diva foi seguido por outros famosos, dando força a uma corrente a favor da democracia nas redes sociais.

“Tem 16 ou 17 anos ou fará 16 anos até 02 de outubro? Mudou de cidade e quer votar? É muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia! É online e não precisa de biometria! O prazo final é 04 de maio, não deixe para a última hora!”, disse Zeca Pagodinho.

Tem 16 ou 17 anos ou fará 16 anos ATÉ 02 de Outubro? Mudou de cidade e quer votar?

É muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia! É online e não precisa de biometria!

O prazo final é 04 de maio, não deixe para a última hora! Acesse https://t.co/xWHCDoxnlZ pic.twitter.com/VZiBIOrA1f — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) March 24, 2022

A ex-BBB Juliette engrossou o coro: “O voto é uma das melhores maneiras de expressar nossa voz dentro da democracia, talvez a mais poderosa. Fico muito triste com a informação que o número de adolescente de 16 e 17 anos que tiraram o título é um dos mais baixos da história. Tirar o título é simples no site do TSE”.

O voto é uma das melhores maneiras de expressar nossa voz dentro da democracia, talvez a mais poderosa. Fico muito triste com a informação que o número de adolescente de 16 e 17 anos que tiraram o título é um dos mais baixos da história. Tirar o título é simples no site do TSE. — Juliette (@juliette) March 23, 2022

Já a cantora Luísa Sonza compartilhou o pedido de Anitta em sua página no Twitter.

O mesmo fizeram a atriz Bruna Marquezine e o humorista Whindersson Nunes.

bora galera adolescentes https://t.co/JsL2B5LQKT — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) March 23, 2022

Você maior de 16 tire seu título de eleitor até o dia 4 de maio para mudarmos o futuro e eu conseguir fazer um filme com Adam Sandler 🥺🥺🥺🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/2XOaRb620V — Whindersson (@whindersson) March 24, 2022

Foto só com título de eleitor

Anitta chegou a colocar o título de eleitor como condição para tirar fotos com os admiradores a partir de agora.

“Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor”, escreveu a diva em sua conta no Twitter.

Anitta, que ficou hoje em segundo lugar com a música “Envolver” na lista das mais tocadas do Spotify em todo mundo, ainda disse que, para mudar os rumos do Brasil, é preciso esforço coletivo. “Não dá pra salvar o país sozinha não”, ressaltou.

LEIA TAMBÉM: