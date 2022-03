Da UTI do hospital, Reinaldo Gottino tranquiliza fãs: “está dando tudo certo”

Gottino sente dores no peito e é internado Record TV (Reprodução)

O apresentador do Balanço Geral Reinaldo Gottino foi internado nesta quarta-feira às pressas com mal estar e fortes dores no peito. Ele precisou deixar os estúdios da TV Record de ambulância e foi levado ao Hospital Moriah, em Moema, na Zona Sul de São Paulo.

Nesta quinta, ainda internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital, o jornalista fez uma publicação no Instagram dizendo que está bem e que ontem sua pressão chegou a 19.

“Oi amigos, amigas, todos que me seguem! Tá dando tudo certo! Foi um susto grande! Pressão bateu 19, dor no peito, mal estar e mil coisas passando na cabeça!”, explicou o que aconteceu.

“Mas sou cercado de pessoas incríveis, que me ajudaram, me acudiram e me socorreram! Tô medicado, realizando todos os exames e sendo muito bem cuidado. Obrigado pelas mensagens de carinho! Obrigado Deus por essa oportunidade!”, agradeceu ele.

Durante o programa desta quarta, Willian Leite e Renato Lombardi assumiram a atração e disseram aos telespectadores que Gottino teve um “probleminha”, mas que estará de volta em breve.

Polêmica

No início deste mês, o apresentador Daniel Santos deixou o Balanço Geral Curitiba em seu primeiro dia à frente do programa, após descobrir que havia sido denunciado na Delegacia da Mulher.

Daniel estava cobrindo as férias de Jasson Goulart, mas nem chegou a terminar o programa. O apresentador Guilherme Rivaroli entrou no lugar do companheiro e apresentou o restante da atração.

O conteúdo da denúncia não foi revelado. A decisão de afastar Daniel Santos foi tomada pela emissora para que o caso não prejudicasse o canal e a imagem do apresentador durante as investigações.

Rivaroli aproveitou para prestar esclarecimentos ao público. “Gente, hoje cinco minutos depois deste programa entrar no ar, a RicTV foi comunicada que uma mulher estava na Delegacia da Mulher para fazer um boletim de ocorrências contra o apresentador Daniel Santos, que começou hoje a substituir o Jasson Goulart durante o período de férias do nosso apresentador titular”, disse.