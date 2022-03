Com 11 banheiros em casa, Deolane Bezerra diz conhecer apenas quatro deles

Como diria o filósofo: algumas necessidades são criadas, mesmo que as pessoas sequer tenham elas. Com uma grande quantidade de banheiros dentro de sua mansão, a influenciadora Deolane Bezerra diz não conhecer nem metade deles.

São 11 banheiros, no total, mas a famosa só frequenta quatro deles. A declaração foi feita durante uma entrevista ao talk show “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili no SBT.

“Só conheço uns quarto, os outros nunca fui na vida”, disse a advogada. A mansão de Deolane fica localizada em Alphaville, bairro nobre da cidade de Barueri, na Grande São Paulo.

Deolane ganhou a internet após a morte do esposo, o cantor MC Kevin. Com apenas 23 anos, o jovem caiu do quinto andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em maio do ano passado.

Sobre o cantor, aliás, a viúva declarou que ele foi quem a ensinou a fazer música. “Ele falou ‘vida, difícil é a sua profissão. Escrever música você pega a primeira com a segunda’. Aí lembrei disso e escrevi. Comecei tocando, aí tomei um whisky e escrevi uma música. Estava lá em Dubai, sozinha, em um quarto de hotel e escrevi”, disse.

Carreira

Deolane Bezerra é formada em Direito e especializada em advocacia criminalista. Ela tem um escritório de advocacia em sociedade com as irmãs, Dayanne e Daniele.

O trio tem um canal no YouTube, onde contam com um reality próprio, chamado “As Doutoras”, em que mostram sua rotina.

Ela se tornou um fenômeno da internet e logo passou a compartilhar uma rotina regada a muito luxo, com festas, looks de grifes famosas e carros de marca.

Recentemente, ela deu a largada para uma carreira artística. Suas primeiras investidas foram como DJ, mas já está se lançando cantora também. Seu primeiro single foi “Meu Menino”, uma homenagem ao esposo MC Kevin.

Leia também: Terry Crews compartilha vídeo com sósias brasileiros de ‘As Branquelas’