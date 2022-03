Cena assustadora do final de ‘Caranguejo Negro’ é semelhante a caso real

Um dos filmes mais assistidos da Netflix nos últimos dias, “Caranguejo Negro” é um suspense com um final enigmático.

O filme é protagonizado por Noomi Rapace, conhecida por seu papel no filme de terror “Lamb”. Aqui, ela dá vida a Caroline Edh, uma soldada que se junta um grupo do exército em uma viagem em um mar congelado. Eles tem a missão de entregar um pacote importante que pode mudar o curso de uma guerra.

ATENÇÃO: a partir deste ponto, pode conter spoilers do filme.

Próximo ao fim da história, Caroline e um grupo fogem de uma base, após se verem em meio a um tiroteio. Sem poder denunciar suas posições, eles se mantêm no escuro.

Contudo, chega um momento em que é necessário ter o mínimo de visualização de onde estão pisando, pois eles começam a tropeçar em diversas pedras.

É nessa hora que eles descobrem que, na verdade, tratam-se de cabeças congeladas. São milhares de homens e mulheres que caíram ao mar em condições abaixo de zero e morreram.

Essa cena é muito parecida com um caso que aconteceu no Canadá e repercutiu no mês passado. Uma família indiana de quatro pessoas, os Patel, atravessava a fronteira do país com os Estados Unidos a pé, mas não resistiram às altas temperaturas.

O caso aconteceu na província de Manitoba. As autoridades locais acreditam que trata-se de um caso de tráfico humano. Após o acidente, foram emitidos alertas para que refugiados e imigrantes evitem atravessar a fronteira a pé, especialmente nessa área.

Assista ao trailer de “Caranguejo Negro”:

Estreias da Netflix em março

Além de “Caranguejo Negro”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

