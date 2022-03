Ator de ‘The Last Kingdom’ revela qual parte do figurino era mais desconfortável

"The Last Kingdom" (Foto: Divulgação)

“The Last Kingdom” chegou a sua última temporada e, com isso, todo o elenco e equipe da série começam a se despedir. Ainda há um filme sendo gravado, mas o clima já é de adeus.

Em entrevista ao portal Express, o ator Alexander Dreymon, intérprete do protagonista Uhtred, explicou que o figurino era uma das partes mais desconfortáveis na hora de gravar a série.

“Eu prospero no elemento físico de retratar um personagem e o traje certamente me dá uma fisicalidade que me ajuda a incorporar o personagem apenas por causa de como é usar essas botas e como a armadura faz eu me sentir. Especialmente a armadura, é muito desconfortável, é muito apertada. Algumas armaduras que usei eram extremamente pesadas”, explicou o ator.

Para ele, isso contribui na composição do personagem e isso foi avaliado como positivo, mesmo causando certo incômodo.

“Ter essa espada no ombro faz você se mover de uma maneira tão diferente da sua vida cotidiana. Porque se você passar por uma porta ou mesmo passar por alguém, você tem que mover seus ombros de forma que a espada não atinja alguém na cabeça. Não sei se o traje me dá o personagem, mas certamente contribui para a fisicalidade de Uhtred”, analisou.

Estreias da Netflix em março

Além de “The Last Kingdom”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

