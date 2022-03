Antonia Fontinelle fala de momento constrangedor com Juliette e dispara sobre Anitta: “Tenho horror a Larissa de Honório Gurgel”

Em entrevista ao canal ‘Na Real’ que foi ar nesta quinta-feira (24), Antonia Fontinelle não pisou em ovos para falar sobre algumas situações que passou com personalidades no mundo da fama. A cantora Anitta e a vencedora do ‘BBB 21′ Juliette Freitas foram nomes que não escaparam da fala de Antonia.

Certo momento da entrevista, a atriz e youtuber falou sobre algumas pessoas que a fizeram mal, como a artista global Flávia Alessandra e o youtuber Felipe Neto. Ao falar sobre Felipe, Antonia o chamou de “mimado que não gosta de ser contestado”, assim como seu irmão, Lucas Neto, que também é influenciador digital.

Antonia Fontinelle contou na entrevista que não possui uma boa relação com Anitta e que tem horror a ela, mas também não deixou de elogiar o trabalho da cantora.

“É sabido que eu e a Anitta nunca nos demos bem na vida. Eu tenho horror a Larissa de Honório Gurgel, mas eu respeito profundamente a profissional Anitta. Ninguém entende como, mas é só saber separar as coisas. Essa menina é um fenômeno profissionalmente falando, agora a forma como as coisas acontecem. O caminho escolhido é problema de cada um”, disse a youtuber.

Episódio de xenofobia

No ano passado, Antonia Fontinelle havia usado a expressão ‘paraíba’ no modo pejorativo em vídeo publicado nas redes sociais, sendo acusada de xenofobia pelos internautas. A ex-BBB vencedora do reality, Juliette, se manifestou na internet e rebateu a atriz, criticando o uso da palavra, transparecida como expressão de tom negativo.

Na entrevista de hoje (24), Antonia Fontinelle relembrou esse episódio com a participante do reality.

“Sobre a Juliette, eu falei ‘esse paraíba [DJ Ivis] não pode ganhar um pouco de dinheiro que já acha que pode fazer o quer’, mas olha a ‘paraibada’ que ele fez. Quando aconteceu tudo isso, essa Juliette, ao invés de fazer uma notinha lamentando o ocorrido, ela como paraibana, não, ela pegou todo o holofote dela, de recém-saída dela do ‘BBB’ e com aquela vozinha dela, porque o povo adora uma vozinha meiga, falou ‘ai, tô horrorizada, xenofobia é crime’. No dia seguinte tinha delegado na minha porta, me transformaram numa criminosa”, finalizou.

Assista a entrevista na íntegra