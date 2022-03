Anitta revive ‘Fora Bolsonaro’ ao fazer apelo aos jovens na web

Anitta segue incentivando os jovens, entre 16 e 18 anos, a participarem das eleições presidenciais deste ano. Após pedir para que todos tirassem o título de eleitor, a famosa acabou revivendo o “Fora Bolsonaro”, ato de manifestação que ganhou força entre algumas celebridades.

Aos 28 anos, a artista usou os stories do Instagram para se comunicar com os fãs e alfinetou: “Galera, mulheres, vocês ficam falando: “Anitta, faz alguma coisa” e eu estou cansada de carregar esse país nas costas, viu? Vamos coçar o saco e fazer alguma coisa vocês também”, começou ela.

Em seguida, ela criticou a gestão do presidente Jair Bolsonaro, que vai concorrer à reeleição neste ano: “Vamos lá, pelo amor de Deus, mudar esse presidente. Vamos tirar esse título, cansada de ser a única alegria do brasileiro. Vamos embora, gente. Se vocês não tirarem esse título, eu vou me aposentar e acabou, hein”.

Nas redes sociais, Anitta fala sobre título de eleitor (Reprodução)

A dona de “Envolver”, hit que está subindo de posição a cada dia no Spotify, afirmou ainda que se nada mudar, ela vai jogar a toalha: “Vou dormir, eu canso, vou desistir e jogar a toalha. Vamos tirar esse título, gente. Votar “Fora, Bolsonaro” e fora todo mundo”, finalizou Anitta, que disse também que a declaração sobre ‘ser a maior alegria dos brasileiros’ não era um ato de soberba, mas, sim, uma ação para viralizar a mensagem.

Anitta e o título de eleitor

A cantora Anitta fez um apelo em suas redes sociais na última quarta-feira (23) para que seus fãs com mais de 16 anos regularizarem sua situação eleitoral antes das eleições presidenciais deste ano. Ela chegou a colocar o documento como condição para tira fotos com os admiradores a partir de agora.

Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor. 😌 — Anitta (@Anitta) March 23, 2022

“Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor”, escreveu a diva em sua conta no Twitter.

Anitta ainda disse que, para mudar os rumos do Brasil, é preciso esforço coletivo, brincando com uma frase que costuma ser usada por seus fãs em momentos difíceis. “Não dá pra salvar o país sozinha não”, ressaltou a diva.

É isso, galera: se liga no recado da @Anitta! Pra tirar o título é fácil, tudo on-line, sem sair de casa: https://t.co/24jTm1F8g1 Mas, atenção: o prazo final é 4 de maio! https://t.co/hYTy5NVvgf — TRE-RJ (@TRERJ) March 24, 2022

