Anitta interrompe ensaio de Coachella para comemorar 2º lugar no Spotify

A cantora brasileira Anitta interrompeu nesta quinta-feira os ensaios do seu show no Coachella, onde se apresenta dias 16 e 23 de abril, para comemorar o segundo lugar da música “Envolver” na lista das mais tocadas do Spotify em todo mundo.

Essa é a primeira vez que um artista brasileiro chega a essa posição no serviço de streaming, com sua música sendo reproduzida 3,5 milhões de vezes.

Ontem, a cantora estava em quarto lugar na listas do Spotify, perdendo para “Stay” (Kid LAROI e Justin Bieber), “Enemy” (Imagine Dragons e JID) e “Heat waves”, do grupo Glass Animals. Agora essa última faixa é a única que separa Anitta do primeiro lugar na plataforma.

Muito por conta da coreografia que viralizou no TikTok na qual a cantora dança com o modelo marroquino Ayoub, a música saltou do 17º lugar para 0 2º desde sexta-feira passada.

Os dez países que mais têm escutado “Envolver”, de acordo com o Spotify, são Brasil, México, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Espanha, Colômbia, Equador e Guatemala. Já no YouTube, 45% são brasileiros.

Viralizou

Nos países de língua hispânica, o termo “El paso de Anitta! Se tornou um dos termos mais buscados na Internet. Isso porque além do clipe viralizar no TikTok , a própria Anitta incentiva seus fãs a publicarem nas redes suas versões da dança sensual.

A música foi composta por Anitta, em parceria com Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvo e José Carlos Cruz. Houve uma resistência por parte da gravadora Warner de levar à canção ao mercado. A cantora precisou lutar para que a letra saísse do papel.

“Esse não é o resultado de uma música só. É a consequência de um trabalho feito há cinco anos”, disse o CEO da União Brasileira de Compositores (UBC), Marcelo Castello Branco, em entrevista ao O Globo. Ele fez parte do conselho diretivo do Grammy Latino.