Anitta avisa que só tira foto com título de eleitor: ‘Não salvo país sozinha’

A cantora Anitta fez um apelo em suas redes sociais na última quarta-feira (23) para que seus fãs com mais de 16 anos regularizarem sua situação eleitoral antes das eleições presidenciais deste ano. Ela chegou a colocar o documento como condição para tira fotos com os admiradores a partir de agora.

“Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor”, escreveu a diva em sua conta no Twitter.

Então agora é isso hein... me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor. 😌 — Anitta (@Anitta) March 23, 2022

Anitta ainda disse que, para mudar os rumos do Brasil, é preciso esforço coletivo, brincando com uma frase que costuma ser usada por seus fãs em momentos difíceis. “Não dá pra salvar o país sozinha não”, ressaltou a diva.

Vamos lá galera... que vocês ficam falando "Anitta faz alguma coisa" mas não dá pra salvar o país sozinha não. Vamo coçar o saco vocês também..faz esse título de eleitor aí logo..a gente muda o presente, eu viro top 1, a @BruMarquezine estrela de Hollywood e a nação segue adiante — Anitta (@Anitta) March 23, 2022

2º lugar no Spotify

Anitta interrompeu os ensaios do seu show no Coachella, onde se apresenta dias 16 e 23 de abril, para comemorar o segundo lugar da música “Envolver” na lista das mais tocadas do Spotify em todo mundo.

Essa é a primeira vez que um artista brasileiro chega a essa posição no serviço de streaming, com sua música sendo reproduzida 3,5 milhões de vezes.

Ontem, a cantora estava em quarto lugar na listas do Spotify, perdendo para “Stay” (Kid LAROI e Justin Bieber), “Enemy” (Imagine Dragons e JID) e “Heat waves”, do grupo Glass Animals. Agora essa última faixa é a única que separa Anitta do primeiro lugar na plataforma.

Muito por conta da coreografia que viralizou no TikTok na qual a cantora dança com o modelo marroquino Ayoub, a música saltou do 17º lugar para o 2º desde sexta-feira passada (18).

Os dez países que mais têm escutado “Envolver”, de acordo com o Spotify, são Brasil, México, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Espanha, Colômbia, Equador e Guatemala.

