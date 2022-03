Ana Clara defende Laís: ‘Quem não gosta, entra no BBB e faz melhor’; assista

Laís foi eliminada do “BBB 22″ no paredão desta semana com direito a uma taxa de rejeição bem alta: 91,25% dos votos. Cumprindo a agenda de compromissos, a médica participou na última quarta-feira (23) do programa “BBB - A Eliminação”, e a apresentadora Ana Clara saiu em defesa da ex-sister.

“E porcentagem, Laís, abstrai isso. Cada paredão é um paredão. Os votos têm um motivo e você está querida aqui fora, as pessoas gostam de você e quem não gosta… entra no Big Brother e faz melhor”, disse Ana Clara.

LEIA TAMBÉM:

“Tipo isso”, comentou Laís, aos risos.

“Boa, Ana Clara!”, apoiou Bruno de Luca, seu companheiro da condução do programa do Multishow.

Nas redes sociais, a resposta bem dada de Ana Clara aos haters da médica foi elogiada. Veja:

a ana clara tinha que apresentar todos os programas envolvendo o bbb, insubstituível https://t.co/JeVDw44xsd — mila (@milacomentx) March 24, 2022

O único momento que podem vim aqui me xingar que vou aceitar é sobre a Ana Clara. Pqp eu acho essa menina foda, nunca enxergo um erro! Realmente admiro muito. Quer me chamar de cabresteira de Ana Clara? Vou ter que calar a boca, porque acho que sou hahahah https://t.co/uikBPbNWFz — Ana Beatriz #BBB22 (@euanabeatrizm) March 24, 2022

Eu quero muuuito que a Ana Clara volte para a entrevistar o eliminado assim que sai da casa, ela sim sabe como acolher uma pessoa que acabou de sair do jogo e nem sabe se defender… a Rafa K. Foi tão desagradável com a Laís ontem fiquei com dó… @boninho pic.twitter.com/mcovnrq7Eh — Kah (@29_kgh) March 24, 2022

a ana clara foi o maior achado do velho bonis. mulher perfeita em tudooo — mila (@milacomentx) March 24, 2022

Ana Clara fofa: a porcentagem, Lais, vc abstrai. Cada paredão é um paredão, tem pessoas aqui fora que gostam de vc e quem não gosta, entra no BBB e faz melhor.



Aprende aí, Rafa — Bel 🏁🌪🌊 (@belcomenttaa) March 24, 2022

O paredão de Laís

Laís disputava a preferência do público com Douglas Silva e Eliezer. Indicada pelo líder da semana, Arthur, a sister foi uma das participantes mais amadas e perseguidas durante a edição, já que durante o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, ela falava aquilo que pensava e tentava mostrar ao público que o ator era uma pessoa que influenciava os demais jogadores dentro da casa do reality show da Globo.

Vale lembrar que no último jogo, o embate entre Arthur e Laís foi um dos mais polêmicos, já que a médica elencou o ator como o mais arrogante da do “BBB 22″, e o que não faltou foi troca de farpas.

Ao receber o título, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”. Já Laís rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

Amiga de Jade Picon, Laís esteve ao lado da influenciadora digital até a sua saída. Mas não foi apenas o jogo que chamou a atenção do público, que ficou atento a cada detalhe. A sister foi alvo de críticas logo no início do programa, quando foi acusada de racismo por alguns fãs do reality show após eles identificarem que a médica fazia supostas imitações de movimentos de macacos.