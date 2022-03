Viúvo de Paulinha Abelha realiza último desejo da cantora; saiba qual é

O influenciador digital Clevinho Santos, viúvo da cantora Paulinha Abelha, revelou que vai realizar o último desejo da cantora, que morreu no dia 23 de fevereiro após 13 dias de internação.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, ele contou que a banda Calcinha Preta vai gravar uma música inédita para o novo trabalho. Ele ligou para a produção do grupo de forró e informou que este foi um pedido da cantora.

“Ela deixou uma música pronta. Tenho certeza que ela ficará muito feliz de entregar esse presente. A música é linda e é a cara dela”, disse Clevinho ao jornal.

O influenciador disse ainda que a superar a perda tem sido tarefa difícil e que ele nunca irá se esquecer da companheira. “Será nossa eterna lembrança de como ela cativava, tinha seu brilho único que nunca será apagado.”

Causas da morte de Paulinha Abelha

Um laudo revelou as causas da morte da cantora Paulinha Abelha. O documento foi divulgado no último dia 6 pelo “Domingo Espetacular” da RecordTV.

Quatro doenças foram apresentadas como responsáveis pelo falecimento da artista: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite.

Meningoencefalite se trata de uma inflamação do cérebro e dos tecidos vizinhos. Geralmente é causada por uma infecção.

Um painel toxicológico também foi divulgado e revelou que foram encontradas 16 substâncias no corpo de Paulinha, como anfetaminas e barbitúricos.

Um dos medicamentos no organismo da cantora era um tarja preta usado no tratamento de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção), mas que tem como efeitos adversos a redução de apetite, perda de peso, náuseas e vômito.

