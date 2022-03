The Last Kingdom: como está Northumbria hoje?

Uma das principais localidades da série “The Last Kingdom”, Northumbria já foi palco de diversos conflitos. Mas como está Northumbria hoje?

Durante a Idade Média, período em que se passa a narrativa da produção da Netflix, Northumbria era um reino ao norte da Inglaterra, que durou de 653 a 954 d.C. Chegou a ser o mais importante centro de ensino religioso e artístico das Ilhas Britânicas. É frequentemente chamada de “berço do cristianismo” na Inglaterra.

Atualmente, porém, o local é conhecido como Northumberland e se tornou um condado. Está bem na fronteira com a Escócia, um dos países que hoje compõem o Reino Unido. Conta com um litoral de 103 km de comprimento.

Northumberland continua como uma localidade predominantemente rural e hoje é o condado menos densamente povoado da Inglaterra. Nos últimos anos, tem visto crescer o turismo histórico. Se destaca também por sua paisagem natural, predominantemente charneca. Futebol, corrida de cavalos e golfe são os esportes mais populares por lá.

A Northumbria University, que leva o nome do condado, está localizada em Newcastle upon Tyne, no condado vizinho Tyne and Wear, predominantemente urbano.

Estreias da Netflix em março

Além de “The Last Kingdom”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

Assista ao trailer da quinta temporada de “The Last Kingdom”: