Susto na TV: Gottino sente dores no peito e deixa estúdio de ambulância

Gottino sente dores no peito e é internado Record TV (Reprodução)

Reinaldo Gottino, apresentador do “Balanço Geral São Paulo”, da Record TV, passou mal na manhã desta quarta-feira (23) e precisou ser internado às pressas pouco antes do programa ir ao ar. Ele sentiu fortes dores no peito e deixou os estúdios de ambulância.

O jornalista foi levado ao Hospital Moriah, em Moema, na Zona Sul, e diagnosticado com um pico de pressão.

Willian Leite e Renato Lombardi assumiram a atração e disseram aos telespectadores que Gottino teve um “probleminha”, mas que estará de volta em breve.

Nas redes sociais, a emissora informou que o titular do “Balanço” retorna na quinta-feira (24).

Polêmica no Balanço Geral Curitiba

No início deste mês, o apresentador Daniel Santos deixou o Balanço Geral Curitiba em seu primeiro dia à frente do programa, após descobrir que havia sido denunciado na Delegacia da Mulher.

Daniel estava cobrindo as férias de Jasson Goulart, mas nem chegou a terminar o programa. O apresentador Guilherme Rivaroli entrou no lugar do companheiro e apresentou o restante da atração.

O conteúdo da denúncia não foi revelado. A decisão de afastar Daniel Santos foi tomada pela emissora para que o caso não prejudicasse o canal e a imagem do apresentador durante as investigações.

Rivaroli aproveitou para prestar esclarecimentos ao público. “Gente, hoje cinco minutos depois deste programa entrar no ar, a RicTV foi comunicada que uma mulher estava na Delegacia da Mulher para fazer um boletim de ocorrências contra o apresentador Daniel Santos, que começou hoje a substituir o Jasson Goulart durante o período de férias do nosso apresentador titular”, disse.

Ele disse ainda durante o programa que a emissora vai aguardar até que a denúncia seja esclarecida e que a RicTV se manifesta expressamente contra qualquer tipo de violência, em especial contra a mulher.

“Na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, não poderíamos seguir sem prestar esse esclarecimento. Acompanhamos todos os desdobramentos do caso e de forma transparente nós comunicaremos diretamente com vocês o que está acontecendo. Assim como sempre fizemos e estamos fazendo neste momento.”

