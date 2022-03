Rainha estaria usando cadeira de rodas e por isso vem cancelando compromissos

Uma entrevista em um programa de TV no Reino Unido deixou todo mundo de boca aberta nesta semana. O ator britânico Christopher Biggins teria dito que a razão pela qual a Rainha Elizabeth II estaria cancelando tantos compromissos ultimamente seria porque ela estaria usando uma cadeira de rodas.

Falando ao programa GB News, o ator disse: “É muito triste e espero que ela possa fazer suas comemorações de aniversário. Ouvi dizer que a razão pela qual ela não está fazendo muitos dos eventos que deveria estar fazendo e cancelando-os é porque ela está em uma cadeira de rodas. Ela não quer ser vista porque é muito orgulhosa”.

De acordo com o jornal britânico The Sun, uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham, porém não identificada, disse ainda que a Rainha, que está prestes a completar 96 anos, não gostaria de ser vista pelo público parecendo frágil e doente.

Ainda de acordo com a fonte do The Mirror, ela não gostaria de ser vista como sua irmã, a princesa Margareth foi fotografada seis meses antes de morrer, sentada em uma cadeira de rodas. A fonte do palácio disse: “É uma imagem assombrosa e não uma que a Rainha se lembra com carinho”.

Tudo isso acontece em meio aos preparativos do Jubileu de Platina de Elizabeth II, que marca os 70 anos de seu reinado. Será uma festa nacional, com quatro dias de feriado para os britânicos.

O próximo grande evento que a Rainha deve comparecer é no tributo ao seu falecido esposo, o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado. Segundo informações do The Mirror, o Palácio de Buckingham estaria preparando uma grande operação para trasladar a Rainha da sua atual residência, o Castelo de Windsor, para o Palácio de Buckingham. Essa operação inclui uma viagem da Rainha de helicóptero entre as duas residências da Coroa britânica.

O evento está agendado para a próxima semana.