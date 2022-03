Quem é o Cavaleiro da Lua e o que você precisa saber sobre a nova série da Marvel

Com estreia agendada para 30 de março no Disney Plus, a nova série da Marvel ‘Cavaleiro da Lua’ introduz um novo super-herói dos quadrinhos no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). Mas, afinal, quem é esse tal de Cavaleiro da Lua? Nós te explicamos mas, primeiro, veja o trailer.

A nova série da Marvel para a Disney Plus traz o reconhecido ator Oscar Isaac no papel principal do super-herói que usa um manto branco. Os fãs das HQs da Marvel vão saber exatamente quem ele é, até porque não se trata de um personagem novo.

O Cavaleiro da Lua surgiu pela primeira vez nos quadrinhos nos anos 1970 e foi criado pelo escritor Doug Moench e pelo artista Don Perlin. A estreia do super-herói foi como o antagonista da edição de número 32, publicada em 1975. O personagem tem relação com a cultura egípcia, uma vez que é baseado na mitologia do Egito Antigo.

Nas últimas décadas, de acordo com o site especializado em entretenimento Nerdist, o Cavaleiro da Lua apareceu diversas vezes nas HQs, tanto que seus poderes, habilidades e personalidades evoluíram. Depois, ele ganhou sua própria série de HQs em 1980 e, desde então, permanece como sendo um personagem fixo do Universo Marvel.

O personagem é descrito muitas vezes como o “Batman da Marvel”, com relação com a forma como os fãs do homem-morcego o chamam: “cavaleiro das trevas”. O verdadeiro nome e identidade do Cavaleiro da Lua é Marc Spector, um homem que nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e treinou por anos para ser um boxeador peso-pesado. Porém, no curso de sua vida, ele se torna um fuzileiro naval e, finalmente, um matador de aluguel. Em seu trabalho como mercenário, ele conhece um piloto francês chamado Jean-Paul Duchamp.

A nova série da Marvel deve introduzir esse novo herói no MCU, favorecendo a entrada dele nos próximos filmes e séries a serem produzidos nos próximos anos. É esperar para ver.

A série estreia dia 30 de março no Disney Plus.