Quais atores da versão original da novela ‘Pantanal’ morreram

A versão original da novela “Pantanal” foi exibida na extinta TV Manchete há 32 anos e com a chegada de um remake, que estreia no horário nobre da Globo, os fãs da história de Juma Marruá voltaram a pesquisar sobre os atores que fizeram parte da trama de 1990.

Mas, além dos atores da trama de Benedito Ruy Barbosa que não estão na novela da Globo, outros membros do elenco original já morreram e deixam os seus personagens na memória do público. Confira abaixo quais atores de “Pantanal” não estão mais entre nós!

Rômulo Arantes

Na novela de 1990, o ator Rômulo Arantes fez muito sucesso ao interpretar o Levi, um dos peões de Zé Leôncio, que no remake será vivido por Leandro Lima.

Rômulo, que participou também de outras novelas, como “Riacho Doce”, de 1990, e “Perigosas Peruas”, de 1992, morreu nos anos 2000, aos 43 anos, em um acidente de ultraleve, quando sobrevoava a cidade de Maripá de Minas, em Minas Gerais. O famoso tinha uma fazenda na região.

Claudio Marzo

Cláudio Marzo, pai da atriz Alexandra Marzo, viveu dois personagens na primeira versão de “Pantanal”. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, o ator foi José Leôncio, o protagonista da história, e depois interpretou o Velho do Rio, ou Joventino Leôncio.

O ator morreu no dia 22 de março de 2015, aos 74 anos, vítima de complicações pulmonares. Cláudio foi cremado no Memorial do Carmo, na cidade do Rio de Janeiro. O último trabalho dele na televisão foi na série “Guerra e Paz”, em 2008.

Sergio Britto

O ator Sergio Britto fez parte do elenco da primeira fase da novela “Pantanal”, exibida na TV Manchete em 1990. Na trama, ele interpretou Antero Novaes, personagem que era viciado em pôquer e morre durante uma disputa com o neto.

Com o vício em jogo, o personagem deixa sua família à beira da beira da falência, mas acaba conseguindo casar a filha Madeleine com Zé Leôncio. O ator morreu aos 88 anos, no Rio, devido a problemas cardiorrespiratórios.

Oswaldo Loureiro

Na novela original, o ator Oswaldo Loureiro viveu o personagem Chico Taxista, na primeira fase da trama de Benedito Ruy Barbosa. No entanto, o papel não ganha destaque e é marcado por uma rápida participação. Com Alzheimer, ele morreu em 2018, aos 85 anos.

