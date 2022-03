Perfil de Wesley Safadão no Twitter é invadido e hackers fazem posts intolerantes

Os fãs do cantor Wesley Safadão levaram um susto ao acessar o perfil do famoso no Twitter, nesta quarta-feira (23). Com mais de 4,9 milhões de seguidores, a conta foi alvo de hackers, que postaram mensagens de teor racista e homofóbico.

Logo pela manhã, os invasores postaram textos que não faziam parte da rotina da página e, também, não falaram sobre a carreira do músico. Ao todo, foram 30 posts, sendo que alguns deles eram com pornografia e com referência a sites golpistas.

Twitter de Wesley Safadão (Reprodução)

O susto pegou todos os fãs de surpresa, já que Wesley Safadão costuma divulgar diariamente sua agenda de shows e algumas interações com os seguidores. Em uma postagem no Instagram, o cantor confirmou que teve a conta no twitter hackeada com “conteúdos impróprios”.

No texto, a equipe disse: “A equipe responsável pelas redes sociais do artista já está tomando as devidas providências para resolver o ocorrido”.

Mesmo com a invasão ao perfil do Twitter, Wesley Safadão continua com os seus shows pelo Brasil. Na sexta-feira (25), o cantor desembarca na Bahia para apresentar o show “Garota White”.

Comunicado sobre invação ao perfil de Wesley Safadão no Twitter (Reprodução/Instagram)

“Não vejo a hora de cantar pra Bahia, lugar que eu amo e um povo que eu amo mais ainda. Feira de Santana vai ficar pequeno, é nosso segundo Garota White do ano”, disse o famoso, que vai se apresentar no no Espaço Seg, em Feira de Santana.

Show de Wesley Safadão (Reprodução)

Já no sábado (26), canta os seus sucessos em Campina Grande, na Paraíba, com o show “TBT do Safadão”, onde é feito um verdadeiro passeio em sua trajetória, desde os tempos de “Garota Safada” até a carreira solo em 2015. O show acontece no Spazzio.

“O TBT me faz sentir a emoção daquele menino que tinha o sonho de se tornar um grande artista e hoje estou aqui realizando esse mesmo sonho”, contou Safadão.

