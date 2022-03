Mais demissões podem atingir atores fixos da Globo, diz site

A onda de demissões na Globo não para de crescer e, agora, a notícia de que todo o elenco fixo deve ser mandado embora começa a surgir nos bastidores da emissora carioca.

Segundo o Uol, a Globo deve seguir com um novo modelo de contrato, principalmente, na dramaturgia e, com isso, o elenco das produções será fechado por obra. No entanto, alguns nomes devem ser poupados deste formato, por estratégia de mercado, para evitar que outras emissoras fechem trabalhos.

Em 2021. Grazi Massafera deixou a Globo

Caso a extensão dos contratados por obra seja realmente feita, a Globo deverá ter uma economia milionária, além de seguir uma tendência da indústria audiovisual em todo mundo. Desta maneira, os atores e atrizes que tiverem seus contratos vencidos serão avisados que não haverá renovação de acordos fixos com a emissora, mas que poderão ser chamados para produções futuras.

Desde o ano passado, muitos famosos que faziam parte do elenco fixo da dramaturgia da Globo deixaram a emissora e, recentemente, dois nomes de peso revelaram que não estão mais com contratos fixos com o Projac.

Nívea Maria, por exemplo, deixou o canal após 51 anos de carreira. A atriz veterana anunciou sua saída do casting pelas redes sociais em um texto emocionante:”Cheguei à Globo vinda da rede Excelsior e Tupi de São Paulo, daquele time de pioneiros da TV Brasileira. São 50 anos de respeito pela emissora, respeito dos nossos colegas, do público e da imprensa. Foram muitas experiências extraordinárias”, disse a famosa.

Nívea Maria estreou na Globo aos 24 anos (Reprodução)

Segundo ela, um dos motivos para deixar o Projac é a procura por novas oportunidades: “Me sinto como aquela menina que pisou pela primeira vez no estúdio. Estou pronta e preparada para novos voos num misto de tensão e ansiedade para as novas possibilidades que já estão chegando. Minha arte está pronta para ser reinventada”.

Aos 75 anos, Nívea Maria estreou nas novelas da Globo aos 24 e seu último trabalho na emissora foi na novela “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019.

Já Juliana Paes, que estará no elenco da novela “Pantanal”, anunciou que encerrou o seu contrato com a Globo, mas que poderá ser contratada por obra.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

No Instagram, a famosa disse que era o fim do ciclo:”21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra”.

Na foto, Juliana Paes aparece segurando o crachá da Globo e expressou sua gratidão: “Aproveito o ensejo para dizer que tenho um orgulho danado dessa casa e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz, feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes, feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz! Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo”.

