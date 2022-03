Laís toma café da manhã com Ana Maria Braga e memes dominam a web

Eliminada do "BBB 22", Laís Caldas toma café da manhã no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Laís Caldas, a nona eliminada do “BBB 22″, e na manhã desta quarta-feira (23), ela tomou café com Ana Maria Braga, no “Mais Você”, e é claro que os memes também dominaram as redes sociais e divertiram os fãs do reality show da Globo.

No bate-papo, a médica falou sobre a sensação de estar no ranking das maiores rejeições da história do reality show no Brasil, já que foi eliminada com 91,25% dos votos do público: “Confesso que foi um choque. O que fiz para sair com isso? É rejeição ou cancelamento? Vou tentar descobrir”, contou a amiga de Jade Picon.

Laís Caldas e Ana Maria Braga conversam durante o "Café com o Eliminado", no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Outro tema levado por Ana Maria para Laís foi o duelo com o ator Arthur Aguiar, responsável por colocá-la no nono paredão do “BBB 22″. Em resposta a apresentadora do “Mais Você”, a ex-confinada disse que tudo começou durante uma prova do anjo, onde ela se sentiu diminuída pelo famoso. Ela ainda falou que não teve abertura para se acertar com ele.

Laís e Arthur Aguiar "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Já sobre o romance com Gustavo, Laís negou que tenha ficado com o ex-morador da casa de vidro por estratégia e admitiu que gostou dele desde que o viu no reality show: “O que eu vi é que ele é bastante inteligente, comunica muito bem e que conseguia colocar fatos a favor dele. Jamais ficaria com ele por causa do jogo”, afirmou Laís para Ana Maria Braga.

No entanto, ela não sabe qual o rumo do romance fora do “Big Brother Brasil” e disse que está esperando pelo brother quando o programa chegar ao fim: “Ele pediu, vamos conversar e ver o que vai virar. Ele é uma pessoa maravilhosa, me trazia paz e sossego na casa”.

Veja alguns memes

Ana Maria está jantando a Lais em pleno café da manhã, adoro — • Beatriz Estrela • (@b3aaatr1zzz) March 23, 2022

Tá muito massa o mais você, mostrando os equívocos de Laís....kkkk pic.twitter.com/78wXcYEyRo — aldenora rego pereira (@AldenoraRego) March 23, 2022

Como a Laís não tem nenhuma amiga que brifou ela antes do programa da Ana Maria?



Os famosos chegam lá já sabendo do que fizeram e de muito mais. — O Feh (@Fehlippew) March 23, 2022

Laís assistindo uma das vergonha que ela passou na DISCÓRDIA! #AnaMaria #MaisVoce



LAÍS NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/c3aMlDM7Ey — Na (@NaylsNa) March 23, 2022

A Ana Maria dizendo q a Lais se equivocava pra não dizer q ela inventava.

A Namaria é muito legal gente#MaisVoce #BBB22 pic.twitter.com/Me7VeM6yjK — Matilda (@GianiSaid) March 23, 2022

Ana Maria sempre é muito educada e respeitosa, mas ela precisa mostrar a Laís o que de fato a eliminou, parem de provocar loucura.

Pois contra fatos não há argumentos #AnaMaria #MaisVoce #BBB22 pic.twitter.com/ZNuhq3tx1b — LucianaNevesA+ (@LucianaNevesA1) March 23, 2022

Ana Maria explanando a perseguição da Laís no Arthur. To amando, pq o Twitter ontem tentou e tentou cancelar o cara, usando uma pauta muito importante, mas ignoraram as atitudes da Laís depreciando o Arthur. #BBB22 #MaisVoce pic.twitter.com/XpG0Yg6cGZ — Elvis Ferreira #ForaBolsonaro (@oelvisferreira) March 23, 2022

O paredão

Laís disputava a preferência do público com Douglas Silva e Eliezer. Indicada pelo líder da semana, Arthur, a sister foi uma das participantes mais amadas e perseguidas durante a edição, já que durante o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, ela falava aquilo que pensava e tentava mostrar ao público que o ator era uma pessoa que influenciava os demais jogadores dentro da casa do reality show da Globo.

Laís, Eli e DG se enfrentam no nono paredão do BBB 22 (Reprodução)

Vale lembrar que no último jogo, o embate entre Arthur e Laís foi um dos mais polêmicos, já que a médica elencou o ator como o mais arrogante da do “BBB 22″, e o que não faltou foi troca de farpas.

Ao receber o título, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”. Já Laís rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

Laís Caldas é eliminada do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Amiga de Jade Picon, Laís esteve ao lado da influenciadora digital até a sua saída. Mas não foi apenas o jogo que chamou a atenção do público, que ficou atento a cada detalhe. A sister foi alvo de críticas logo no início do programa, quando foi acusada de racismo por alguns fãs do reality show após eles identificarem que a médica fazia supostas imitações de movimentos de macacos.

