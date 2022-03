Laís é eliminada no nono paredão do ‘BBB 22′, com 91,25% dos votos

Laís Caldas foi a nona eliminada do “BBB 22″. Nesta terça-feira (22), a médica deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão após ficar com 91,25% dos votos. Além dela, o paredão contava com Douglas Silva e Eliezer.

Indicada pelo líder da semana, Arthur Aguiar, a sister foi uma das participantes mais amadas e perseguidas durante a edição, já que durante o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, ela falava aquilo que pensava e tentava mostrar ao público que o ator era uma pessoa que influenciava os demais jogadores dentro da casa do reality show da Globo.

Laís e Jade Picon lavam roupa no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que no último, o embate entre Arthur Aguiar e Laís foi um dos mais polêmicos, já que a médica elencou o ator como o mais arrogante da do “BBB 22″, e as farpas rolaram soltas.

Ao receber o título de mais arrogante entre os brothers, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”. Já Laís rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

Brothers e sisters aguardam o resultado do nono paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Amiga de Jade Picon, Laís jogou ao lado da influenciadora digital até a sua saída. Mas, não foi apenas o jogo que chamou a atenção do público, que ficou atento a cada detalhe.

Sempre espontânea, a sister foi alvo de críticas logo no início do programa, quando foi acusada de racismo por alguns fãs do reality show, após eles identificarem que ela fazia supostas imitações de movimentos de macacos.

Laís e Arthur Aguiar "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A formação do paredão

Laís, Eliezer e Douglas Silva formaram o paredão do “BBB 22″. No domingo (20), o líder Arthur mandou a médica para a berlinda e falou que a sister vive perseguindo ele no jogo da discórdia.

Laís, Eli e DG se enfrentam no nono paredão do BBB 22 (Reprodução)

“Fazer o óbvio é muito importante. Tem algumas semanas que ela sempre me escolhe na segunda-feira, no jogo da discórdia, para falar sobre mim. Ela fala ou cria histórias sobre mim... Outra percepção que eu tenho é que ela vira uma outra pessoa na hora do ao vivo. O auge para mim foi quando ela direciona a fala para o público... Acho que é uma coisa muito delicada de ser falado”, disse o famoso.

Já a emparedada puxou DG e depois a casa votou no confessionário. Com a votação encerrada, Eliezer foi parar na berlinda, mas poderia escapar na prova bate-volta, que seria disputada ainda por Douglas Silva e Gustavo, que já estava no paredão do “BBB 22″, após ser indicado pelos participantes eliminados, na quinta-feira passada (17).

Internet se diverte com memes sobre azar de Eliezer em prova do 'BBB 22' Redes sociais (Reprodução)

Em uma prova de sorte, os brothers precisavam girar uma roleta e clicar no telão do número correspondente. A disputa teve três etapas e foi disputada no gramado. Na primeira, eles tinham que encontrar o celular com o app e ao encontrar dois celulares a fase estava feita. Depois, eles precisam girar a roleta e, na segunda fase, eles tinham que encontrar cesta com cards do produto. Nela, ao achar dois produtos iria para a terceira. Na última, eles tinham que encontrar a porta com o dummy. Gustavo venceu e escapou do paredão desta semana.

