Kristen Stewart em ‘Pânico 6’? Atriz não descarta a possibilidade de integrar à produção

Na quarta-feira, 14 de março, a atriz Kristen Stewart deu uma entrevista ao Slant e comentou sobre a franquia de ‘Pânico’, o terror slasher que revolucionou o gênero terror no final da década de 90. A atriz que é conhecida por seu papel de maior sucesso na saca ‘Crepúsculo’ como Bella, não descartou a possibilidade de integrar a essa nova fase das produções do Ghostface.

“Talvez. Eu leria o roteiro. Eu amo a Neve Campbell. Ela foi muito legal comigo e foi muito satisfatório ver que ela é uma pessoa incrível. Eu amo aquele filme. Eu amo o filme porque é uma carta de amor aos filmes. A parte mais legal de ‘Pânico’ é a sua mensagem sobre os filmes. Eu amo o quanto Wes Craven amava os filmes. Não é apenas um filme é de terror, é um filme lindo”, contou ela ao Slant.

Na época de ‘Pânico 4′, Kristen havia sido convidada para interpretar uma personagem, como a primeira vítima do Ghostface. Os produtores queriam reproduzir a abertura do primeiro filme (1996), mas ela não aceitou o convite e explicou o motivo:

“Seria como aquela personagem da Drew [Barrymore] que morre no começo do filme. Eles acabaram criando uma cena com várias pessoas para replicar essa cena com a Drew, mas originalmente seria apenas uma pessoa. E eu fiquei tipo: ‘Não posso ser uma Drew. Não quero mexer nisso’. Eles acabaram fazendo uma cena maior, com mais de uma vítima”, contou.

A nova fase de Pânico

Sem remakes ou reboots, a produção de ‘Pânico’, criada por Wes Craven que faleceu em agosto de 2015, decidiu seguir com a continuação da história original, mantendo os principais atores do elenco antigo, além de trazer novos para a trama. O quinto filme lançado no início deste ano já arrecadou cerca de US$ 134,6 milhões mundialmente, tendo uma porcentagem de crítica positiva no Rotten Tomatoes.

A estreia de ‘Pânico 6′ está prevista para o dia 31 de março de 2023. Kristen Stewart, que se declara como fã da franquia, não descartou a possibilidade de integrar a essa nova fase da produção.

“Eles me abordaram, mas ainda não há roteiro. Eles me disseram que irão apresentar o primeiro rascunho em breve. Na verdade, eu deveria ter ligado para um produtor ontem, porque ele queria falar comigo sobre o que está acontecendo com o projeto. Eu vou ler o roteiro e ver como irei me sentir”, disse a atriz.