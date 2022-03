Jojo Todynho participa de nova série cômica da Netflix

A carreira de Jojo Todynho está ganhando novos ares. Após ser confirmada na “Dança dos Famosos”, na Globo, a funkeira também foi confirmada em uma nova série brasileira da Netflix.

Intitulada “A Sogra Que Te Pariu”, a produção marca a estreia das séries de comédia brasileira, e traz a famosa em uma pequena participação na série, que é protagonizada pelo humorista Rodrigo Sant’Anna, no papel de Dona Isadir.

A 1ª temporada, que estreia no dia 13 de abril, conta com 10 episódios, de 25 minutos cada, e traz uma história que começa no início da pandemia da Covid-19, quando a protagonista decide permanecer por tempo indefinido na mansão do filho Carlos (Rafael Zulu), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Elenco da série A Sogra Que Te Pariu da Netflix (Reprodução)

Na comédia, a personagem de Rodrigo muda de casa sem aviso prévio, para desespero da mulher do filho, Alice, que será interpretada por Lidi Lisboa, que também está em produções da Record TV.

Com a chegada da avó, os filhos do casal, Jonas (Pedro Ottoni) e Márcia (Bárbara Sut), vivem em meio a discussões e problemas que antes não aconteciam.

A série “A Sogra Que Te Pariu” foi criada por Rodrigo Sant’Anna, no começo da pandemia, quando os pais e a avó do famoso foram morar na casa em que o humorista vive com o marido, num condomínio de luxo, em um bairro nobre do Rio de Janeiro.

Segundo ele, a mãe, Ana Lúcia, é uma sogra das mais intrometidas: “A minha mãe é o perfil da sogra invasiva, que se mete na relação. Se ela fosse minha sogra, eu não sei se eu gostaria tanto. Pensei: ‘Isso pode dar um caldo’, e a Netflix comprou a ideia. Obrigado, mãe, por ter ficado com a gente na pandemia. É a sua essa série”, declarou o ator.

Criada pela Os Suburbanos Produções, a série inédita no serviço de streaming tem direção de Alex Cabral e conta ainda com Daniela Fontan, como Marinez, Solange Teixeira, que vive a Fátima, e Ney Lima, que interpreta Cezinha, amigos de Dona Isadir, que acabam visitando a mansão para aproveitar a vida de luxo.

