Jade Picon desiste de jantar após assédio de fãs e volta para hotel com ‘quentinha’

A influenciadora digital Jade Picon tentou, sem sucesso, jantar em um restaurante de um shopping na Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite de última terça-feira (22). O assédio de fãs fez com que a ex-BBB desistisse do plano inicial e optasse por uma boa e velha “quentinha”. As informação do do site do jornal Extra.

Segundo um paparazzo, Jade foi alvo de olhares curiosos e pedidos para fotos. Resolveu, então, levar a comida para o hotel em que está hospedada.

A famosa deixou o centro comercial acompanhada de seu empresário David Zar, que carregava as sacolas com o jantar da influenciadora.

Ainda de acordo com o Extra, Jade acabou sendo reconhecida mesmo usando um boné “enterrado” na cabeça. Na saída do shopping, brincou com o paparazzo antes de entrar em um carro de aplicativo.

Itens de recordação

As lembranças da participação no reality show da Globo ainda estão bem vivas para Jade. No último domingo (20), ela mostrou aos seus seguidores alguns itens que levou da casa do “BBB 22″.

Em vídeos publicados em seus stories do Instagram, ela explicou que guardou os objetos de sua liderança e que ainda ganhou da produção uma foto em que aparece ao lado de seu par romântico no reality show da Globo, o atleta Paulo André.

“Tem as malas, que como a gente vai e volta. Tem os dois álbuns das minhas duas lideranças, que já trazem um monte de lembranças. Nesta quinta-feira a produção também a produção me deu essa polaroide, minha e do PA, que a gente tirou na festa. É muito legal esse álbum dos momentos”, disse Jade.

Jade guarda foto com affair PA Instagram (Reprodução)

Jade foi eliminada com 84,93% dos votos no último dia 8. Foi um paredão marcado pela rivalidade da ex-sister com Arthur Aguiar, que recebeu apenas 1,77% dos votos. Jessilane também disputava a preferência do público e teve 13,3% dos votos.