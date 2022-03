Fãs reagem a nova foto de Naiara Azevedo: ‘Não superei a saída dela do BBB’

Após participar da dinâmica dos eliminados do “BBB 22′, Naiara Azevedo segue trabalhando e movimentando suas redes sociais, por onde se comunica com seus 7,4 milhões de seguidores.

Recentemente, a cantora sertaneja postou uma foto que chamou a atenção dos fãs, que correram nos comentários para elogiar a famosa, que estava de vestido longo, com estampa, e um sorriso enorme.

Uma seguidora escreveu: “Como sempre linda demais Naiara Azevedo. Saudades!”. Outro fã da cantora disse: “Naiara a sua beleza são rubis lindos e admiráveis”. Ainda nos comentários do post, há quem não tenha superado a saída da famosa da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”: “Ainda não superei a saída dela do BBB”, escreveu um admirador.

Na legenda, a dona do hit “Cinquenta Reais” desejou um bom dia e questionou os seus seguidores: “”Bom Diaaaaaa BRASIL. VOLTEEEEEEIIIIII. Saudades?!?!?”, escreveu a artista, que esteve no elenco da última edição do “Big Brother Brasil”, da Globo.

Naiara Azevedo e o ‘BBB 22′

O retorno de Naiara Azevedo ao “BBB”, na última semana, durante uma dinâmica extra durante a prova do líder, foi marcado por alguns barracos entre a cantora e os demais participantes da edição e, é claro, que os memes rolaram soltos.

Ao vivo, a artista acabou se desentendendo com Bárbara e Brunna Gonçalves, após ser excluída da votação para colocar um dos participantes no paredão.

Naiara Azevedo vira meme após dinâmica do "BBB 22" (Reprodução)

Com a esposa da cantora Ludmilla, o problema foi que a cantora sertaneja teria chamado a dançarina de “bruxa”, caso que foi confirmado por Naiara:”E foi mesmo”, disse a famosa.

Já com Bárbara, a cantora disse que estava muito chateada com a sister: “De todas as pessoas que estão aqui, a que mais me machucou aqui foi a Bárbara, disse que eu tinha probleminha de cabeça”.

