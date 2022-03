Estrela de ‘Euforia’, Barbie Ferreira, se despede de férias em Brasil com fotos no Instagram

A atriz norte-americana, Barbie Ferreira, se despediu do Brasil nesta quarta-feira (23). Em temporada de férias, Barbie se hospedou em Trancoso no Sul da Bahia e registou um ‘tchauzinho’ ao país com postagem de carrossel de fotos no Instagram. A atriz, que é filha de brasileira, interpretou a personagem Kat em ‘Euforia’ da HBO.

Nas redes sociais, a atriz postou diversos stories se divertindo com os amigos em terrinha baiana. Barbie andou de jeep, barco e cavalo em Trancoso e registrou os momentos. Além disso, fotos de biquíni na piscina também foram capturadas.

Em legenda no carrossel de fotos, Barbie escreveu “As meninas e eu fomos ao Brasil.” A postagem contou com comentários de diversos seguidores a aclamando pelas capturas. Sua colega de elenco, Sidney Sweeney que interpreta Cassie em ‘Euforia’, também deixou um comentário na postagem da atriz.

Barbie Ferreira na trama de ‘Euforia’

A segunda temporada de ‘Euforia’ fez mais sucesso do que a primeira, se tornando a segunda produção mais aclamada da HBO, ficando apenas atrás de ‘Game of Thrones’. A sequência da série foi renovada para a terceira temporada e tem estreia prevista para o ano de 2024. Barbie interpretou Kat na trama e personagem passou por diversos arcos na série.

A atriz e modelo plus size, Barbie Ferreira, teve um papel importante na primeira fase de ‘Euforia’. A personagem Kat que vivia reservada e atrás das amigas, descobriu seu lado mais ousado e iniciou sua vida sexual ganhando dinheiro na internet, além de sair com outros homens os quais ela se sentia atraída.

Kat foi aclamada pelo público, passando a ser uma das personagens queridinhas da primeira temporada, com um enredo de tirar o fôlego. Entretanto, a personagem teve pouca visibilidade na segunda temporada, causando incômodo nos fãs de ‘Euforia’ que se manifestaram nas redes sociais por sua pouca aparição.

‘Euforia’ foi bem avaliada pela crítica e público por sua narrativa de problemas sociais no meio dos jovens. Ao falar sobre sexo, drogas, abuso e violência, a trama é indicada para maiores de 18.