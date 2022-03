Emma Mackey irá estrelar ao lado de sua ‘sósia’ Margot Robbie em filme da ‘Barbie’

Conhecida por interpretar Maeve Wiley em ‘Sex Education’ na Netflix, Emma Mackey teria conseguido um papel de primeira para atuar na produção de ‘Barbie’ ao lado de Margot Robbie e Ryan Gosling. A atriz que hoje tem 26 anos de idade, começará a filmar com os dois veteranos nas próximas semanas. Informações são do portal The Sun.

Apesar da confirmação de Emma na produção, o papel da atriz ainda não foi revelado. Enquanto isso, já se tem a confirmação da personagem Barbie, interprestada por Margot Robbie, 31, e Ken, interpretado por Ryan Gosling, 41.

“Emma é uma das estrelas mais brilhantes de Sex Education. A série foi um avanço na indústria para ela e, como Maeve, ela fez ondas”, disse uma fonte ao The Sun.

A fonte contou que os diretores acreditam que Emma Mackey irá se encaixar perfeitamente com Margot e Ryan na produção.

“O papel de Emma está sendo bem guardado, mas é um papel importante e vai realmente consolidar sua evolução de atriz de tela pequena para estrela de tela grande. É um momento realmente emocionante para Emma e ela mal pode esperar para começar a produção”, completou a fonte.

A produção de ‘Barbie’

Em 2019, a produção de ‘Barbie’ foi anunciada, com a intenção de iniciar as filagens em 2020. Como consequência da pandemia por conta da Covid-19, os planos da obra foram paralisados. Agora com a flexibilização em alguns cenários da pandemia, a produção já voltou a ativa.

A produção de Hollywood contará com sua primeira live-action do universo da Barbie, a bonequinha que é conhecida há mais de 62 anos em diversas produções de animação, brinquedos, jogos, entre outros.

Veja a sinopse divulgada pelo IMDb:

“Uma boneca que mora em ‘Barbieland’ é expulsa por não ser perfeita e parte para uma aventura no mundo real. Um longa-metragem de ação ao vivo baseado na popular linha de brinquedos Barbie.”