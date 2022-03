Eliminação de Laís no ‘BBB 22′ rende memes nas redes sociais; confira

Mais uma integrante do quarto lollipop deu adeus à casa do “BBB 22″. Laís foi eliminada no paredão da última terça-feira (22) com nada menos do que 91,25% dos votos. Memes sobre a médica, que ficou marcada por “perseguir” Arthur Aguiar, invadiram as redes sociais na madrugada.

‘Maldição da Eslovênia’

A internet também comprovou, mais uma vez, a tese da “maldição da Eslovênia”. Já há alguns paredões, quem senta ao lado da sister acaba eliminado do programa. Dessa vez não foi diferente, e as brincadeiras também rolaram soltas. Veja:

O paredão

Laís disputava a preferência do público com Douglas Silva e Eliezer. Indicada pelo líder da semana, Arthur, a sister foi uma das participantes mais amadas e perseguidas durante a edição, já que durante o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, ela falava aquilo que pensava e tentava mostrar ao público que o ator era uma pessoa que influenciava os demais jogadores dentro da casa do reality show da Globo.

Vale lembrar que no último jogo, o embate entre Arthur e Laís foi um dos mais polêmicos, já que a médica elencou o ator como o mais arrogante da do “BBB 22″, e o que não faltou foi troca de farpas.

Ao receber o título, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”. Já Laís rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

Amiga de Jade Picon, Laís esteve ao lado da influenciadora digital até a sua saída. Mas não foi apenas o jogo que chamou a atenção do público, que ficou atento a cada detalhe. A sister foi alvo de críticas logo no início do programa, quando foi acusada de racismo por alguns fãs do reality show após eles identificarem que a médica fazia supostas imitações de movimentos de macacos.