Conheça os indicados ao Oscar 2022 de Melhor Filme

O dia está chegando: no próximo domingo, dia 27, o Oscar entrega as estatuetas para os melhores filmes de 23 categorias. O prêmio e considerado o principal da indústria cinematográfica.

Na categoria principal, dez longa-metragens estão indicados a Melhor Filme. Geralmente são esses os que ganham mais destaque junto ao público. Conheça a história dos finalistas desta edição.

Belfast

O filme de Kenneth Branagh retrata a terra natal do diretor, a Irlanda do Norte. Nos anos 1960, um menino de nove anos guia a história de uma família protestante em meio aos conflitos políticos e sociais que atravessam o país. Com dívidas acumuladas, eles tentam encontrar um lugar seguro para sonhar e ter uma vida melhor.

Assista ao trailer:

No Ritmo do Coração

A diretora Siân Heder também escolheu uma jovem para conduzir sua história em “No Ritmo do Coração”. Ruby, de 17 anos, é a única pessoa de sua família capaz de ouvir. Ela ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia-a-dia, mas por conta disso é vista como alguém estranha em sua escola. Quando o negócio de seus pais é ameaçado, ela fica dividida entre seu amor pela música e suas obrigações.

Assista ao trailer:

Não Olhe para Cima

A sátira da Netflix é mais uma tentativa da plataforma de streaming ganhar seu primeiro Oscar, finalmente. Adam McKay conta a história de dois astrônomos descobrem que em poucos meses um meteorito destruirá o planeta Terra. Eles tentam alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima, mas ninguém quer acreditar neles.

Assista ao trailer:

Drive My Car

O longa do diretor japonês Ryusuke Hamaguchi é o único filme internacional da lista de Melhor Filme. Um ator é convidado a encenar uma peça num festival de teatro em Hiroshima. No carro em que se desloca, ele confronta-se com o passado e o mistério sobre a sua mulher, que morrera subitamente levando um segredo com ela.

Assista ao trailer:

Duna

Denis Villeneuve adapta mais uma vez a história dos livros de Frank Herbert. Paul Atreides é um jovem brilhante, dono de um destino além de sua compreensão. Ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo.

Assista ao trailer:

King Richard: Criando Campeãs

Reinaldo Marcus Green leva para o cinema a história real de Richard Williams, um pai dedicado e determinado a tornar suas filhas, Venus e Serena, em lendas do esporte. Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos.

Assista ao trailer:

Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson faz uma ode à pessoas de sua juventude em Los Angeles, a partir do romance entre Alana Kane e Gary Valentine, que crescem e se apaixonam em San Fernando Valley, em 1970.

Assista ao trailer:

O Beco do Pesadelo

Um ambicioso vigarista que tem um talento para manipular pessoas, se une a uma clarividente e seu marido mentalista. Após aprender seus truques, ele parte rumo à Nova York, para enganar um perigoso magnata com a ajuda de uma psiquiatra. Guillermo del Toro faz uma homenagem aos clássicos noir com esta história dos anos 1940.

Assista ao trailer:

Ataque dos Cães

Jane Campion lança um olhar de delicadeza ao universo cowboy, através da história de um fazendeiro australiano durão que trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona.

Assista ao trailer:

Amor, Sublime Amor

Steven Spielberg atualiza este musical clássico de Hollywood, que traz a história de amor à primeira vista entre Tony e Maria. Eles se conhecem em um baile do ensino médio em 1957, na cidade de Nova York. Seu romance florescente ajuda a alimentar o fogo entre duas gangues rivais que disputam o controle das ruas: os Jets e os Sharks.

Assista ao trailer:

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood. A noite será comandada pelo trio de atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, as anfitriãs desta edição.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

