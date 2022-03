BBB 22: Internet pede que Gustavo assuma papel de ‘vilão’ no jogo

A saída da médica Laís Caldas no paredão desta terça-feira pode mudar os rumos do jogo no Big Brother Brasil 22, com Gustavo assumindo a posição que havia prometido desde a casa de vidro.

O próprio brother já havia ameaçado mudar seu jogo e assumir o papel de malvado. Nesta madrugada, com a saída da sister, ele voltou a adiantar sua nova estratégia: “Agora o ogro vai voltar. Mais malvado do que nunca. Ainda não cumpri o meu primeiro objetivo.”

Agora o Gustavo vai mostrar para o que veio:



Meu Deus 91% noventa e um pic.twitter.com/J7iYjMynpL — ♎ (@caroliismp) March 23, 2022

Na Internet, os fãs do reality manifestaram seu desejo de que Gustavo encarne um vilão para enfrentar o favoritismo de Arthur e mexer um pouco com a casa, uma espécie de Coringa, o vilão sorridente arquiinimigo do Batman, cumprindo o que prometeu quando entrou no programa.

“Agora o Gustavo tem que fazer de tudo pra virar o vilão favorito do programa ainda tem chance pra macetar o infiel”, disse um dos comentários nas redes sociais.

agora o Gustavo tem que fazer de tudo pra virar o vilão favorito do programa ainda tem chance pra macetar o infiel pic.twitter.com/kKGR1c2wMp — victor (@victoduardo) March 23, 2022

Ainda impactado com a saída de Laís, Gustavo confessou que vai sentir falta da sister: “A bichinha [Laís] vai fazer falta”, completou.

Saída de Laís

Laís Caldas foi a nona eliminada do “BBB 22″. Nesta terça-feira (22), a médica deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão após ficar com 91,25% dos votos. Além dela, o paredão contava com Douglas Silva e Eliezer.

Indicada pelo líder da semana, Arthur Aguiar, a sister foi uma das participantes mais amadas e perseguidas durante a edição, já que durante o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, ela falava aquilo que pensava e tentava mostrar ao público que o ator era uma pessoa que influenciava os demais jogadores dentro da casa do reality show da Globo.