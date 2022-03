Bárbara atualiza Laís das fofocas do ‘BBB 22′; veja como foi o papo das amigas

As ex-sisters Laís e Bárbara ficaram muito amigas dentro da casa do “BBB 22″. Após a eliminação da médica no paredão da última terça-feira (22), as duas se reencontraram no “Bate-Papo BBB” e a fofoca rolou solta.

A modelo fez questão de contar para a “best” que a estratégia de atacar Arthur Aguiar foi bem errada. “Você gosta de pão? Quando coloca na chapa, ele fica muito mais gostoso, né? Mas quando bota várias vezes na chapa não tem jeito”, disse Bárbara em referência ao ex-Rebelde, que ficou conhecido por ser um amante dos carboidratos.

Bárbara também disse que aprova o relacionamento de Laís com Gustavo. “Já aceitei o meu cunhado Gustavo, tá?”

A loira contou ainda que Naiara Azevedo não está nem um pouco contente com as duas. “Sabe a Naiara, que você ama? Ela tá nos odiando, tá, amiga? Fez um bolo de limão quando eu saí, me deu plaquinha de ‘tóxica’ e de ‘pamonha’.”

Laís ficou surpresa e quis saber o motivo. “Porque ela falou que a gente falava muito mal dela pelas costas... Ela causou na dinâmica dos eliminados”, explicou Bárbara.

Bárbara também avisou a amiga que a tentativa de conhecer Maíra Cardi, esposa de Arthur, não vai rolar. “Esquece, amiga. Ela também te odeia”, disparou a ex-sister, sincerona.

Paredão

Laís foi eliminada com mais de 90% dos votos TV Globo (Reprodução)

Laís disputava a preferência do público com Douglas Silva e Eliezer e acabou eliminada com 91,25% dos votos.

Indicada pelo líder da semana, Arthur, a sister foi uma das participantes mais amadas e perseguidas durante a edição, já que durante o jogo da discórdia, que acontece toda segunda-feira, ela falava aquilo que pensava e tentava mostrar ao público que o ator era uma pessoa que influenciava os demais jogadores dentro da casa do reality show da Globo.

Vale lembrar que no último jogo, o embate entre Arthur e Laís foi um dos mais polêmicos, já que a médica elencou o ator como o mais arrogante da do “BBB 22″, e o que não faltou foi troca de farpas.

Ao receber o título, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”. Já Laís rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

Amiga de Jade Picon, Laís esteve ao lado da influenciadora digital até a sua saída. Mas não foi apenas o jogo que chamou a atenção do público, que ficou atento a cada detalhe. A sister foi alvo de críticas logo no início do programa, quando foi acusada de racismo por alguns fãs do reality show após eles identificarem que a médica fazia supostas imitações de movimentos de macacos.