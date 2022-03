Atraso na atualização do Spotify Global gera memes na internet com a espera da nova posição do hit ‘Envolver’ de Anitta

Nesta tarde da quarta-feira (23) de hoje, o Spotify liberou o a atualização da posição dos hits globais um pouco depois do esperado. Sendo a primeira artista brasileira na história do Top 5 Global do Spotify, a música solo ‘Envolver’ de Anitta tem ganhado notoriedade no mercado internacional a cada dia que passa. No resultado liberado pela plataforma, a cantora atingiu a 4ª posição no Top 50 Global do Spotify.

minha rotina diária tem sido acordar abrindo o twitter pra ver a atualização de #Envolver no top global do Spotify, virou praticamente um evento pic.twitter.com/H9tyc2q6ex — 𝕲𝖚 (@gusilv_) March 23, 2022

Desde que os vídeos da cantora viralizou internacionalmente, os fãs brasileiros logo se prontificaram a fazer com que ‘Envolver’ ficasse ainda mais conhecido, quebrando os recordes brasileiros já feito antes nessa classificação do Spotify. O hit da cantora não para de quebrar os recordes a cada dia que passa.

O Twitter assim depois da atualização do Spotify #Envolverpic.twitter.com/eZIuS4xzII — ludo (@Denielima) March 23, 2022

Nos dias anteriores, as atualizações da posição dos hits globais no Spotify aconteciam logo pela manhã e diversos fãs da cantora assumiram os resultados como um evento a ser celebrado. Toda vez que Anitta subia no no ranking, já era motivo para seu nome entrar nos tópicos mais comentados da internet. Contudo, o atraso da atualização de hoje rendeu bons memes.

O alcance de ‘Envolver’ nas plataformas parece não ter sido uma conquista somente de Anitta, mas também do público brasileiro que a acompanha. A reação dos usuários do Twitter sobre o atraso dos resultados gerou diversos memes na internet. Os brasileiros estão mesmo decididos a verem o sucesso da ‘Girl From Rio’ alavancar de vez.

Veja alguns dos memes:

Cadê essa atualização, Spotify?



Meu dia só começa depois dela 😶 pic.twitter.com/9xxecSShzR — Tracklist (@tracklist) March 23, 2022

Cadê a atualizaçao Spotify o meu dia só começa depois que vejo a posição de envolver pic.twitter.com/0UzIaI02pd — Teus (@wonderTeus) March 23, 2022

a galera assim sedenta pela atualização de envolver no spotify pic.twitter.com/JS5gDrPTjk — Boss bitch 🦋🌙 (@DeyvianeSilvaPv) March 23, 2022

Eu assim esperando a atualização do Spotify todo pra ver em que posição envolver tá pic.twitter.com/ZXNyhH13rX — brasileirinho✨💯 (@Luan__Henriique) March 23, 2022

Expectativa do crescimento na carreira internacional

No programa de TV americano ‘The Tonight Show’ apresentado por Jimmy Fallon, transmitido há um mês, Anitta concedeu uma entrevista falando sobre sua trajetória com a música e suas intenções na aposta do mercado internacional. Com a divulgação da música solo, em inglês, ‘Boys Don’t Cry’ a artista também se apresentou no palco.

Em entrevista, a cantora revelou que alguém havia dito para ela que seria impossível que brasileiros romperiam, sem ser no próprio país. “Toda vez que eu ouço a palavra ‘impossível’, eu quero partir para cima”, contou ao Jimmy. Anitta ainda contou que deseja levar o Brasil para os palcos internacionais.

Com a conquista da 4ª posição no Spotify Global, os fãs brasileiros já declaram nas redes sociais que seus próximos passos são levar o hit ‘Envolver’ para o primeiro lugar da plataforma. O marketing da artista promete continuar forte pelos próximos dias.