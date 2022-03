Aqui está o que você precisa saber sobre a série spin-off de ‘Supernatural’

A tão esperada pré-sequência da famosa série ‘Supernatural’ finalmente revelou os nomes que vão compor o elenco, a começar pelos atores que interpretarão os pais dos irmãos Winchester, Sam e Dean. A série se chamará ‘The Winchesters’.

De acordo com informações do site especializado em entretenimento CW, a atriz Meg Donnelly e Drake Rodger foram escalados como Mary Campbell e John Winchester, os pais dos irmãos caçadores de demônios Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles).

Mary é uma jovem de 19 anos que “luta contra as forças das trevas” desde criança, enquanto John é um veterano do Vietnã “altruísta e lúcido”. Segundo as informações do CW, quando uma tragédia pessoal leva Mary a pensar em desistir dos negócios da família, a chegada de John, juntamente com o desaparecimento de seu pai, a leva a assumir uma nova missão.

A série spin-off de ‘Supernatural’ é aguardada com expectativa pelos fãs e será uma pré-sequência, ou seja, seu roteiro será baseado em eventos que se passam antes dos episódios da série original, que foi ao ar de 2005 a 2020.

‘Supernatural’ teve 15 temporadas e está disponível no Amazon Prime Video e também na HBO Max. Na série original, os pais de Sam e Dean foram interpretados pelos atores Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith.

A nova série será contada a partir da perspectiva de Dean Winchester e é anunciada como “a história de amor épica e não contada de como John conheceu Mary e como eles colocaram tudo em risco não apenas para salvar seu amor, mas o mundo inteiro”.