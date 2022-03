‘Aquela do olho caído’: relembre a polêmica envolvendo Laís e Maíra Cardi

Laís foi eliminada no nono paredão do “BBB 22″ da última terça-feira (22) com nada menos do que 91,25% dos votos, e a saída da sister fez com que sua trajetória fosse relembrada dentro e fora do reality show. Até mesmo sua aparência chegou a ser alvo de polêmica e de críticas por parte de Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar.

Durante uma gravação para o Link Podcast, a empresária e influenciadora chamou a goiana de “aquela do olho caído”. Em resposta ao comentário, a equipe da ex-sister divulgou uma nota de repúdio nas redes sociais e afirmou que o tal “olho caído” de Laís é herança do pai, já falecido.

“Laís tem os olhos iguais ao do pai que faleceu recentemente. Também são os olhinhos da sobrinha e outros entes que ela tanto ama. É dolorido para família, assistir um comentário como esse, sendo uma característica herdada de alguém que elas acabaram de perder. É sobre respeito ao luto também”, escreveu a equipe da médica em seu perfil no Instagram.

O texto seguiu: “Existem pessoas que pregam falas de sororidade, empatia e empoderamento feminino, mas na realidade, basta um homem e o sentimento de ameaça afetiva para o discurso mudar. A rivalidade feminina é isso! É sobre transferir suas inseguranças ao dizer que uma mulher quer ser a décima sétima amante do marido, ou que uma participante é “dada ou oferecida”, por acolher e abraçar esse mesmo marido, assim como fez com todos os participantes que entraram na casa.

A equipe destacou, na ocasião, que “todas as medidas cabíveis já foram tomadas e se encontram em andamento”.

Veja o post na íntegra:

De acordo com especialistas, o problema de Laís, de 30 anos, se chama ptose palpebral, popularmente conhecido como flacidez da pálpebra. Pode acontecer em apenas um lado ou nos dois. Geralmente é congênita, mas também pode ser adquirida conforme o avançar da idade.

Ao comparar fotos de antigas e atuais da médica, porém, há quem insista em acreditar que o olhar seja resultado de uma harmonização facial.