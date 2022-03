5 séries para ver enquanto você espera a estreia de ‘Bridgerton’

Logo chega 25 de março, estreia da segunda temporada de ‘Bridgerton’, mas os ansiosos de plantão podem preencher seu tempo com outros sucessos de época simplesmente maravilhosos. Encontramos produções que têm semelhanças com ‘Bridgerton’, trazendo também em seus roteiros escândalos e fofocas e o tom totalmente moderno de dramas históricos reformulados para o público atual.

Veja também: ‘Bridgerton’: O que você precisa lembrar antes de ver a 2ª temporada

‘Sanditon’ - Disponível no GloboPlay

Baseado no romance inacabado de Jane Austin, o drama ocorre na Inglaterra do século XIX e conta a história de Charlotte (Rose Williams) que se muda com a família para Sanditon, uma pequena vila à beira-mar. Lá, ela conhece Sidney (Theo James). A série é cheia de reviravoltas dramáticas e romances picantes.

‘À Procura do Amor’ - Disponível na HBO Max

É uma minissérie de três episódios escrita e dirigida por Emily Mortimer. Nos papéis principais estão as atrizes Lily James e Emily Beecham que interpretam primas e melhores amigas que amadurecem entre as guerras mundiais e romances. A luxúria de ‘Bridgerton’ não está tão escancarada, pois o foco principal são as amizades.

‘A Cozinheira de Castamar’ - Disponível na Netflix

Esta é a série da nossa lista mais parecida com ‘Bridgerton’. Trata-se de série espanhola que estreou na Netflix em julho de 2021 e também traz no roteiro a luxúria, hobby preferido de seus personagens. O enredo conta a história de um duque de luto pela perda de sua esposa e que encontra consolo na nova cozinheira de sua mansão.

‘The Great’ - Disponível na Star Plus

Considerada uma bela continuação de ‘Bridgerton’, esta série narra a escalada até o poder da imperatriz russa Catarina II (Elle Fanning), a Grande, mesclando acontecimentos reais com fatos fictícios e cômicos. Catarina é enviada à Rússia para casar-se com Pedro III (Nicholas Hoult), derruba-o do poder e passa a governar por conta própria.

‘Poldark’ - Disponível no GloboPlay

A série é um romance e é estrelada por Aidan Quinn, que interpreta o capitão Ross Poldark, um veterano da Guerra Revolucionária que as pessoas acreditavam estar morto. Poldark retorna para sua casa, na Cornualha, na Grã-Bretanha, mas sua noiva agora já é casada com seu primo. Em cinco temporadas, o enredo conta como Poldark encontra um novo amor.