Tudo que já sabemos sobre o filme que encerra ‘The Last Kingdom’

Cena de 'The Last Kingdom' (Foto: Reprodução)

Se você acompanha “The Last Kingdom”, já deve saber da má notícia: a série não deve retornar para uma sexta temporada. Em vez disso, a história de Uhtred será encerrada com um filme, “Seven Kings Must Die”.

Até o momento, poucas informações foram divulgadas sobre o longa. Recentemente, explicamos os arcos que estão presentes nos últimos livros e podem servir de inspiração para o filme. Agora, reunimos tudo o que já sabemos sobre “Seven Kings Must Die”.

As gravações já começaram e estão sendo realizada na Hungria. O roteiro deve se inspirar nos últimos três livros, pois contam com histórias que ficaram de fora dessa última temporada.

É pouco provável que o filme chegue ainda este ano ou mesmo em 2023. Além de ser preciso um tempo para o término das filmagens e da montagem, também vale considerar o fato de que a série sempre contou com intervalos de dois anos.

Alexander Dreymon, ator principal e intérprete de Uhtred, já foi confirmado pela produção no longa. Nos próximos meses, serão anunciados os outros personagens que devem retornar para encerrar a história.

Estreias da Netflix em março

Além de “The Last Kingdom”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

