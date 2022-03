Site revela principais apostas do público para vencer o Oscar 2022; confira

No próximo domingo, dia 27, o mundo conhecerá finalmente os vencedores da 74ª edição do Oscar, principal prêmio da indústria cinematográfica.

Um site especializado em deep learning, Taboola, divulgou uma análise de quem serão os filmes vitoriosos da noite, de acordo com a preferência do público.

Para isso, a plataforma estudou dados de visualizações de página durante um período de 90 dias, coletados em 8 de fevereiro, dia do anúncio dos finalistas.

“Duna” é a principal aposta para vencer em Melhor Filme. O longa de Denis Villeneuve com Timothée Chalamet, Zendaya e Oscar Isaac aparece na frente de seus outros nove concorrentes, com 2.845.690 visualizações. O segundo, “Amor, Sublime Amor”, tem apenas 854.980 visualizações.

Para Melhor Diretor, a principal aposta é Kenneth Branagh, por “Belfast”. Ele tem 100 mil visualizações de página a mais que o segundo, Steven Spielberg (”Amor, Sublime Amor”).

Na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, Ariana DeBose sai na frente, por sua performance em “Amor, Sublime Amor”, enquanto Jesse Plemons se sobressai entre seus concorrentes de Melhor Ator Coadjuvante, por seu papel em “Ataque dos Cães”.

Melhor Ator deve coroar Andrew Garfield, artista com mais de 4 milhões de visualizações. O astro protagonizou “Tick, tick... Boom!”, musical da Netflix, no mesmo ano em que volta ao personagem Peter Parker em “Homem-Aranha: Sem Volta pra Casa”.

Por fim, a estatueta de Melhor Atriz este ano deve ser de Nicole Kidman, por sua atuação em “Apresentando os Ricardos”. A atriz foi procurada 3.238.110 vezes.

Será?

Leia também: Como descobrir se um filme tem chances de ganhar o Oscar?

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood. A noite será comandada pelo trio de atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, as anfitriãs desta edição.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

Leia também: Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2022