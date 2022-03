Ryan Reynolds diz que final de ‘O Projeto Adam’ foi muito pessoal para ele

Lançamento recente da Netflix, “O Projeto Adam” mistura comédia, ação e ficção científica em um filme que explora a relação sentimental entre seus personagens.

Talvez por isso Ryan Reynolds tenha se identificado tanto com o roteiro. Em entrevista ao portal Collider, o ator explicou que o final do filme tem um toque pessoal de suas próprias experiências.

“Meu pai era um homem difícil. Ele não era um cara fácil de se conhecer”, disse Reynolds na entrevista. Na cena, ele contracena com o ator Mark Ruffalo, que interpreta o pai do personagem principal.

“[O final] é um momento em que você está em frente ao seu pai como se fosse um colega. E sempre tem aquele em que seu pai se torna uma pessoa. Há algo muito mágico e emocional nisso. Para mim, essas são coisas muito reais”, completa.

“Meu pai está morto há seis, sete anos, e todas as minhas memórias que são bonitas com ele são de nós dois no gramado. Isso está no filme, mas também é verdade na minha vida real”, relembra.

A história

Uma viagem no tempo, para evitar a criação da viagem no tempo. Poderia ser o enredo de um novo filme da Marvel, mas trata-se de “O Projeto Adam”, da Netflix.

O grande problema que precisa ser resolvido na história da vez é a própria técnica de viagem. Isso porque ela estragou completamente o futuro.

Por isso, o Adam adulto viaja até a época em que tinha 13 anos para a missão secreta - um ano antes da morte de seu pai. O novo filme da Netflix traz Ryan Reynolds (“Deadpool”) como protagonista, conhecendo a si próprio quando criança.

Dessa forma, os dois voltam ainda mais no tempo, para encontrar o pai ainda vivo e aceitar a futura morte dele. Ao mesmo tempo, é a chance de trabalharem os três para salvar o mundo.

