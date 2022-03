‘O Golpista do Tinder’: Como está Simon Leviev agora e onde encontrá-lo no Instagram?

'O Golpista do Tinder'. Foto: Reprodução Netflix

Shimon Hayut, nascido em Bnei Brak, uma cidade a leste de Tel Aviv, mudou seu nome para Simon Leviev, mas não tem qualquer ligação com a família dos magnatas dos diamantes israelense. Fugindo de Israel em 2011 para não ser julgado por crimes de fraudes que cometeu aos 20 e poucos anos, ele foi para a Finlândia, onde supostamente começou a executar o esquema agora descrito no documentário da Netflix, o ‘Golpista do Tinder’.

O documentário sobre crimes reais da Netflix, que estreou em fevereiro deste ano, mostra como Simon conquistou emocionalmente e roubou três de suas vítimas: Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjöholm e Ayleen Charlotte.

Procurado em Israel, Suécia, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca e Noruega, Simon Leviev foi finalmente preso usando um passaporte falso na Grécia, em julho de 2019. Depois disso, ele foi extraditado para Israel após as denúncias dos crimes apresentados no documentário da Netflix. Ele foi condenado por crimes praticados ainda em 2011 e sentenciado a 15 meses de prisão, dos quais cumpriu cinco e foi solto por bom comportamento.

Atualmente com 31 anos, Simon Leviev vive como um homem livre em Israel e atualmente está namorando a modelo israelense Kate Konlin. A informação foi revelada pelo site de entretenimento Esquire. Simon deu uma entrevista recente à Inside Edition e disse que não é o monstro retratado no documentário, mas sim “o maior cavaleiro do mundo”.

No final de fevereiro deste ano, o portal de notícias The Tab confirmou que a conta oficial de Simon Leviev no Instagram estava de volta ao ar. Ele postou algumas fotos novas na conta e um vídeo explicando que agora é seu único perfil de mídia social: @simon__leviev__officiall_

A conta não tem nenhuma foto, mas ele postou Stories informando que esta é sua conta oficial.

Para quem não assistiu ‘O Golpista do Tinder’

O documentário revela como um encontro romântico se transforma em mentiras e fraudes contra estas mulheres. O esquema consistia em conhecer mulheres pelo Tinder e levá-las a acreditar que ele era filho do “rei dos diamantes”, Lev Leviev, famoso oligarca russo-israelense. Os relacionamentos começavam à distância, com a desculpa de que Simon estava viajando a trabalho. Mas, o que as vítimas não desconfiavam era que ele vivia com o dinheiro roubado da vítima anterior.

Hotéis chiques, jatinhos privados, roupas das mais caras grifes faziam parte do disfarce de Simon. Foram mais de 200 mil dólares em dívidas que Simon deixou na vida financeira de Cecilie Fjellhoy, que tem a oportunidade de descrever no documentário.

“Como você pode confiar em um homem assim, que escapou de Israel duas vezes? Um homem que enganou mulheres na Europa e roubou delas milhares de euros. Onde está a justiça?” disse Pernilla Sjöholm ao Canal 12 de Israel quando a notícia da libertação de Simon Leviev foi revelada.