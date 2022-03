No paredão, Eliezer afirma quem está na lista para deixar o ‘BBB 22’

Eliezer do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Eliezer está no nono paredão do “BBB 22″, mas, mesmo na berlinda, ele ainda segue fazendo previsões de quem deverá deixar o reality show da Globo.

Em uma conversa, que rolou na madrugada desta segunda-feira (21), Eli alertou Linn da Quebrada, ou apenas Lina, que ela pode ser o próximo alvo de votos do grupo formado por Douglas Silva, Paulo André, Arthur Aguiar, Gustavo e Pedro Scooby.

Segundo o carioca, após a sua eliminação, a famosa é a próxima da lista: “Eu saindo, a próxima da lista é você”, disparou ele.

Eliezer acha que Linn da Quebrada e Jessi estão na mira para sair do "BBB 22" (Reprodução)

Eliezer falou ainda sobre o andamento do jogo após este paredão: “A gente sabe que se tem líder e anjo na mão, a gente consegue mudar um pouco a configuração para chegar no Top 10, Top 5, Top 8... Se eles ficarem juntos até o final, sempre serão entre eles”.

Para ele, Natália e Jessi também estão na mira, mas não por enquanto. Em seguida, Linn concordou com e ainda acrescentou que Eslovênia e Lucas também poderiam ser opções de voto do grupo: “Talvez coloquem eu e a Eslô. E Lucas”, disse. Ainda na madrugada, Eli ficou pensativo sobre sua trajetória no jogo.

Linn da Quebrada (Foto: Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Fernando Fernandes promete ‘No Limite’ mais dinâmico e selvagem

Depois das previsões, Eliezer disse que acordou tarde para o jogo: “Não sei se o público me ama ou me odeia. Eu estou confiante, tranquilo, vivi bastante coisa aqui, tudo o que eu quis viver, não me privei de nada, não deixei de fazer nada por medo”.

Eliezer viajou o mundo antes de entrar no "BBB 22" (Reprodução)

O empresário também comentou sobre o que teria feito de diferente: “Acho que demorei para acordar pro game, game mesmo. Precisei me sentir ameaçado por uma pessoa, que foi o Gustavo, para começar a me movimentar. Mas já tinha um mês de programa. É coisa para caramba”.

Além de Eliezer, Laís e Douglas Silva estão no paredão do “BBB 22″. Eli foi o mais votado da casa, já a médica foi indicação do líder Arthur Aguiar e DG foi puxado por ela.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho abandona igreja após excesso de críticas