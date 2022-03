Maíra Cardi desabafa sobre vídeo íntimo vazado por ex-marido: “Fiquei de prostituta, vagabunda e b*queteira”

Nesta segunda-feira (21), a coach fitness e influencer Maíra Cardi desabafou em suas redes sociais a respeito de um evento que a envolveu no passado. A influenciadora digital que é atual esposa do confinado do ‘BBB 22′, Arthur Aguiar, usou seu Instagram para relembrar quanto teve seu vídeo íntimo vazado ao sair do ‘BBB 9′, há 13 anos.

O discurso da influencer estava relacionado com o suposto tweet de Felipe Andreoli que a chamou de “ex-BBB b*queteira”. Maíra relembrou da época em que seu atual companheiro realizou a filmagem de sexo do casal, sem seu consentimento.

“Há 13 anos, quando eu saí do BBB, uma menina tonta, sofri um grande abuso e um grande crime. Uma vez eu estava na cama com meu marido num momento íntimo, sexo oral, e ele filmou. E durante o vídeo de 30 segundos eu pergunto ‘Você não está me filmando, né?’, e ele fala ‘Não’, e o vídeo acaba. Esse vídeo foi parar em todas as capas, em todos os jornais, e naquela época você ficava muito tempo na capa do jornal”, disse ela em postagem no Instagram.

“O que aconteceu comigo, você não lembra? Mas eu lembro. Eu andava na rua e as pessoas falavam ‘prostituta, b*queteira, vagabunda’. Por quê? Porque eu estive na cama com o meu marido e ele resolveu soltar um vídeo. E aí eu, vítima, fiquei de prostituta, vagabunda, b*queteira.”, continuou.

Machismo, passado e BBB

No vídeo publicado, a influenciadora digital falou sobre os erros do passado cometidos por seu atual marido, Arthur Aguiar, que está confinado no ‘BBB 22′. Ela também se direcionou a seu ex-marido que cometeu crime de compartilhar seus registros íntimos e a Felipe Andreoli.

Maíra relatou ter sofrido machismo diário não só da rua, mas também da classe artística por ser ex-BBB e lhe darem o rótulo de mulher ‘inútil’ e ‘burra’. Ela revelou que por consequência disso, passou anos “correndo desse rótulo de p*ta, b*queteira e ex-BBB”.

“Até que um dia, eu tinha um programa de televisão com o David Brazil e fui entrevistar o Felipe Andreoli. Ele virou as costas para mim e saiu. Foram perguntar para ele ‘Por que você não deu entrevista para a Maíra?’, aí ele fez um tweet: ‘Eu não dou entrevista para ex-BBB b*queteira”, desabafou a influencer.

Na descrição da postagem, Maíra disse acreditar na mudança das pessoas e em um mundo melhor. “Felipe Andreoli. Pai. Vô. Ex-marido. Arthur. E todos os outros envolvidos assim como eu mesma, outras mulheres e qualquer outro ser humano que também se arrependa de qualquer atitude preconceituosa e danosa do passado! Está apto sim a ser melhor a se transformar diariamente.”

“Eu acredito em um mundo melhor e minha luta é sobre isso! E sim, farei de tudo para que as pessoas parem de bater no meu marido e na minha família, lutarei até meus últimos dias para que as pessoas acreditem na transformação dele, sim! Não foi fácil abrir essa ferida não, tirei ela do âmago, mas é sobre isso. Tudo se transforma. Passado é lugar de referência e não de permanência”, finalizou.