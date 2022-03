Ludmilla divulga spoiler de novo projeto, ‘Back To Be’

A cantora Ludmilla liberou um pequeno spoiler de seu novo projeto, “Back To Be”. O novo EP vai celebrar os dez anos de carreira da artista.

“Foi Comigo” teve um trecho divulgado pela cantora em sua conta oficial no Twitter. A canção é a nova faixa de trabalho de Ludmilla, marcando o início de uma nova fase.

Ouça:

A proposta é relembrar sua jornada desde os tempos de “Fala Mal de Mim”, faixa pela qual ficou famosa em 2012, ainda com o pseudônimo de MC Beyoncé.

“Resgatar as nossas raízes é fortalecer os nossos passos. É impossível comemorar 10 anos de carreira sem resgatar a MC Beyoncé, que fez tudo isso acontecer. Ela tá voltando com tudo e no ritmo que a gente gosta”, anunciou Ludmilla em suas redes sociais.

“Back To Be” estará disponível nas plataformas digitais a partir desta quarta-feira (23). O EP trará participação especial de artistas como Akon e Justin Love.

‘Numanice’

Antes de “Back To Be”, “Numanice” era até então o mais recente projeto de Ludmilla, apresentando os vocais da cantora no pagode, longe do funk pelo qual ficou famosa.

A primeira parte foi lançada em janeiro de 2021, com 14 faixas. O sucesso foi tanto que Ludmilla investiu em mais 10 faixas, em janeiro deste ano, e agora segue em turnê de divulgação.

Uma das faixas que mais tem ganhado repercussão é “Maldivas”, uma canção escrita pela cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático. Recentemente, Brunna participou da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”.

O projeto “Numacine” também inclui “Lud Sessions”, quando Ludmilla convida outros artistas para participar de versões acústicas em pagode de suas músicas. Gloria Groove e Xamã foram os dois artistas que participaram, até o momento.

