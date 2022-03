Jubileu de Platina da Rainha será “espetáculo para os olhos”, afirma fonte

A Rainha Elizabeth II completa neste ano 70 anos como monarca do Reino Unido e, embora os eventos comemorativos já tenham se iniciado em fevereiro deste ano, é somente no dia 4 de junho que o Jubileu de Platina, o maior dos eventos, será realizado. Uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham disse que o evento está sendo preparado nos mínimos detalhes e que muito já foi feito. “Será um espetáculo para os olhos”, disse a fonte não identificada à revista People.

O evento do dia 4 de junho será um show e deve contar com a presença de mais de 250.000 pessoas, que se inscreveram para estar, além dos 10.000 convidados no Palácio de Buckingham para um concerto de verão que ajudará a celebrar o Jubileu de Platina do monarca.

Elizabeth II celebra os 70 anos de reinado em uma celebração de quatro dias, que finalizará no sábado 5 de junho. O cantor pop britânico George Ezra é o primeiro e único artista a ser incluído na programação até agora. As celebrações anteriores do Jubileu contaram com a presença de Paul McCartney, Phil Collins, Elton John, Shirley Bassey e Ricky Martin.

“O show será global, mas reconheço a criatividade e inovação do Reino Unido”, disse uma fonte à People. Os organizadores dizem que as imagens devem ser projetadas nas paredes do Palácio de Buckingham para que os público em geral disfrute do show. “Será um espetáculo para os olhos - tanto em público quanto na TV”, acrescentou a fonte.

Os eventos da celebração do Jubileu de Platina incluem também o Trooping the Color, que é o desfile anual para marcar o aniversário da Rainha, onde ela aparece na varanda do Palácio de Buckingham acompanhada dos membros da realeza. Além disso, a programação também inclui uma missa de Ação de Graças e uma Corrida de cavalos Derby em Epsom Downs.