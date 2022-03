Jogo da discórdia aumenta ainda mais rivalidade entre Arthur e Laís no ‘BBB 22′

Novo embate entre Arthur Aguiar e Laís marcou o jogo da discórdia na última segunda-feira (21) no “BBB 22″. A médica elencou o ator como o mais arrogante da casa, e as farpas rolaram soltas.

A dinâmica consistia em montar rankings pessoais de acordo com os adjetivos apresentados no game, como “influenciável”, “arrogante” e “desagradável”.

Ao receber o título de mais arrogante entre os brothers, Arthur argumentou: “Quando eu vou votar em você eu não crio situação para justificar meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu”.

Laís, por sua vez, rebateu: “Tudo bem, mas você vota em mim e eu posso puxar aqui também. Você só me diminui o tempo inteiro”.

“Qualquer pessoa pode me puxar. Só quando você vier me puxar, você fala algo que eu fiz”, disse o ex-Rebelde.

Saldo final

Douglas Silva foi apontado como mais desagradável duas vezes no jogo de ontem. Já Laís foi considerada a mais influenciável e menos confiável. Eliezer também foi escolhido como mais influenciável.

Já Arthur foi citado como mais arrogante duas vezes, enquanto Gustavo foi apontado como menos confiável e mais desagradável da casa.

Lucas foi escolhido como menos verdadeiro, assim como Eslovênia. Por fim, Paulo André foi apontado como mais influenciável.

Hoje tem paredão

Laís, Eliezer e Douglas Silva formam o nono paredão do “BBB 22″.

Laís, Eli e DG se enfrentam no nono paredão do BBB 22 (Reprodução)

O líder Arthur mandou Laís para o paredão e falou que a sister acaba perseguindo ele no jogo da discórdia. “Fazer o óbvio é muito importante. Tem algumas semanas que ela sempre me escolhe na segunda-feira, no jogo da discórdia, para falar sobre mim. Ela fala ou cria histórias sobre mim... Outra percepção que eu tenho é que ela vira uma outra pessoa na hora do ao vivo. O auge para mim foi quando ela direciona a fala para o público... Acho que é uma coisa muito delicada de ser falado”.

Já a emparedada puxou DG e depois a casa votou no confessionário. Com a votação encerrada, Eliezer foi parar na berlinda, mas poderia escapar na prova bate-volta, que seria disputada ainda por Douglas Silva e Gustavo, que já estava no paredão do “BBB 22″, após ser indicado pelos participantes eliminados, na quinta-feira passada (17).

Em uma prova de sorte, os brothers precisavam girar uma roleta e clicar no telão do número correspondente. A disputa teve três etapas e foi disputada no gramado. Na primeira, eles tinham que encontrar o celular com o app e ao encontrar dois celulares a fase estava feita. Depois, eles precisam girar a roleta e, na segunda fase, eles tinham que encontrar cesta com cards do produto. Nela, ao achar dois produtos iria para a terceira. Na última, eles tinham que encontrar a porta com o dummy. Gustavo venceu e escapou do paredão desta semana.