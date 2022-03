‘Inventando Anna’: Onde estão as ex-amigas da real Anna e onde encontrá-las no Instagram

Ao encontrar inspiração para sua nova produção no artigo da jornalista Jessica Pressler, publicado no New York Magazine, Shonda Rhimes e Betsy Beers já desconfiavam que a série ‘Inventando Anna’ certamente aumentaria a curiosidade de muitas pessoas. Isso porque os personagens nessa série fictícia são inspirados em pessoas reais.

‘Inventando Anna’ é sobre a jovem golpista julgada e condenada por enganar instituições financeiras, empresas e ricos empresários de Nova York em um período de 10 meses, entre 2016 e 2017. Alguns personagens do elenco da série da Netflix realmente existiram. Veja quem são eles!

Logo que Anna Delvey chegou a Nova York, fez amizade com Neffatari Davis, uma jovem aspirante a cineasta que trabalhava no hotel Howard, de onde Anna foi expulsa por não pagar a conta. Na série, Neffatari é interpretada pela atriz Alexis Floyd. Ambas se aproximaram bastante e a amizade perdura até hoje.

Embora a série não retrate a real personalidade de Neff, ela afirma que a série interviu de modo positivo na sua vida. Shonda Rhimes, produtora da série, permitiu que ela acompanhasse os bastidores para ganhar experiência. A futura cineasta pode ser encontrada no Instagram @filmcolors.

Rachel DeLoache Williams é a amiga que supostamente contraiu uma dívida de de 62 mil dólares em sua viagem com Anna Delvey ao Marrocos. A falsa herdeira alemã convidou Rachel para uma viagem a Marrakesh em maio de 2017. Mas, poucos dias depois de chegarem ao resort, Anna convenceu Rachel a pagar a conta, com a promessa de reembolsá-la, o que nunca aconteceu.

Rachel escreveu um livro, ‘My Friend Anna’, sobre a verdadeira história de sua viagem com Delvey e como ela ajudou a prender a falsa herdeira. Você pode seguir Rachel em @rdwilliams.

Quanto à Kacy Duke, a personal trainer e life coach de celebridades, disse para a Grazia que optou por ser chamada pelo próprio nome na série. Ela pode ser encontrada no Insta @kacyduke.

Anna Delvey segue atualizando suas redes sociais e você pode seguir em @theannadelvey no Instagram.