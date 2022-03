Grávida, Viviane Araújo anuncia fantasia sem salto no Carnaval

Viviane Araújo está curtindo cada segundo da gravidez e se cercando de cuidados visando sua saúde e a do bebê que espera ansiosamente. Em entrevista à Caras, a atriz revelou, por exemplo, que vai deixar o tradicional salto alto de lado no desfile de Carnaval deste ano.

“Não estou preocupada com essa preparação que tenho todo ano, até porque nem posso por causa da gestação. Só me preocupo em ter saúde e com a saúde do meu bebê. Tudo é em prol disso. Não tenho ido a tantos ensaios porque minha gestação não é de risco, mas requer cuidados e diminuí treino, tudo bem leve. Na Avenida, vou adaptar o salto, vai ser bem baixinho, e a fantasia vai cobrir um pouquinho mais. Vai ser assim! Desfilar grávida sempre foi um sonho meu. Tenho a imagem da Luiza Brunet desfilando grávida e este ano vou realizar. A barriga não estará tão grande, mas estará bonitinha”, disse a rainha de bateria do Salgueiro.

Vivi, que está no quarto mês de gestação, disse também que os nomes do bebê já estão escolhidos: Maria Alice se for menina e Joaquim se for menino. O sexo será descoberto em um chá revelação, ainda sem data.

Sonho realizado

Viviane Araújo, de 46 anos, afirmou em seus Stories do Instagram, que sempre teve o sonho de ser mãe e mandou um recado para as mulheres que também querem o mesmo.

“Nunca percam a esperança. Eu quero dizer que é possível realizar esse nosso sonho de ser mãe, de uma forma ou de outra. Eu acho que o mais importante é o desejo de ser mãe”, começou a famosa.

Em seguida, ela falou sobre o processo para engravidar: “A gente quer ser mãe, não quer ter só o filho. Não importa se é com o nosso óvulo, se é com o óvulo doado, se a gente vai adotar. Ser mãe é esse desejo de dar amor, transbordar amor. É isso que eu estou vivendo”, afirmou a atriz.

Em seguida, ela disse para suas fãs: “E eu quero que as pessoas através disso, do que eu estou vivendo, se sintam acolhidas, encorajadas, esperançosas”.

Vale lembrar que Viviane realizou uma fertilização in vitro com os óvulos de uma mulher anônima, fertilizados com o espermatozóide de Guilherme Militão, seu esposo.