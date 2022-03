Gloria Pires volta a falar que não é mãe de Fiuk e viraliza nas redes sociais

A atriz Gloria Pires voltou a falar que não é a mãe de Fiuk, que é irmão de Cleo Pires, apenas por parte de pai, o cantor Fábio Jr., durante um evento, que aconteceu no Rio de Janeiro.

A veterana da Globo esteve ao lado dos irmãos durante a pré-estreia do filme “Me Tira da Mira”, que tem Cleo e Fiuk no elenco, além de Fábio Jr, pai de ambos, e de maneira muito espontânea ela recriou o meme “é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não”, que viralizou em 2021, durante o “BBB”.

Fiuk, Cleo Pires e Glória Pires mostram harmonia durante evento (Reprodução/Instagram)

Sempre simpática, Gloria apareceu em um vídeo, divulgado no Instagram, cantando “a Gloria Pires é mãe da Cleo Pires, do Fiuk não”. Na nova paródia, Fiuk sai magoado ao saber que a famosa não é sua mãe e depois é abraçado pela irmã e pela atriz, mas tudo não passou de uma brincadeira. Confira o vídeo abaixo!

Além deles, a pré-estreia contou com a presença de Leandro Dlucca, marido de Cleo, e Thaisa Carvalho, namorada de Fiuk, e muitos outros famosos.

O filme

No filme, que estreia no dia 24 de março, Roberta (Cleo), é uma policial dedicada que não vai parar enquanto não desvendar os mistérios por trás da morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer).

Com a ajuda de sua terapeuta, Isabela (Bruna Ciocca), com quem forma uma dupla divertida e implacável, ela se infiltra na Clínica Bianchini de Realinhamento Energético em busca de respostas. Rodeada de funcionários suspeitos, como a recepcionista Amanda Jéssica (Viih Tube), e de clientes excêntricos, como a atriz ‘cancelada’ Natasha Ferreiro (Júlia Rabello), ela vai descobrir que pode estar na mira de um esquema ainda maior.

O filme ainda traz nomes como Sérgio Guizé, Silvero Pereira, Kaysar Dadour, Cris Vianna, Gkay, Mel Maia, além das participações especiais de Stênio Garcia e Maria Gladys.

