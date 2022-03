Fernando Fernandes promete ‘No Limite’ mais dinâmico e selvagem

Fernando Fernandes será o novo comandante do “No Limite”, reality show de sobrevivência da Globo, que estreia após a final do “BBB”, programa que apresentou o atleta e ex-modelo aos brasileiros. Ele esteve na 2ª temporada da atração.

Em uma entrevista ao programa “Esporte Espetacular”, no último domingo (20), o famoso contou detalhes sobre a nova temporada e afirmou que este será, provavelmente, o maior desafio de sua vida.

“Eu esperava por esse momento de me comunicar, por que sabia da importância disso, não só para mim, mas para todos os cadeirantes. Poder quebrar barreiras nessa nova etapa, como já fazia no esporte”, afirmou ele, que é tetracampeão de paracanoagem.

Segundo o apresentador, a 6ª temporada do reality contará apenas com anônimos, como aconteceu em outras edições. Vale lembrar que no ano passo, o “No Limite” reuniu ex-participantes do “Big Brother Brasil” e não foi muito bem na audiência.

“Não tem amizade, nem um ajudando o outro, vai ser todo mundo lutando pelo prêmio”, afirmou Fernandes, que prometeu um programa mais dinâmico, com dois episódios por semana, às terças e quintas, além da lavagem de roupa suja aos domingos, com Ana Clara.

A nova temporada também marca a saída de André Marques, que substituiu Zeca Camargo, hoje apresentador da Band, na atração. Vale destacar que as três primeiras temporadas aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, e a última em 2021. Os vencedores foram Elaine de Melo (1ª temporada), Léo Rassi (2ª temporada), Rodrigo Trigueiro (3ª temporada) e Luciana Araújo (4ª temporada) e Paula Amorim (5ª temporada).

O “No Limite 6″ estreia no dia 3 de maio, após o término do “Big Brother Brasil 22″, e, segundo Fernando Fernandes, será gravado “em um lugar mais selvagem, no meio da natureza”.

